بوتين يصف هجوما استهدف منطقة جنوب روسيا بـ"الإرهابي" وكييف تندد بـ "استفزاز متعمد"

الحرب في أوكرانيا

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صورة التقطتها الأقمار الصناعية لناقلات الجند المدرعة والشاحنات في منشأة تخزين كليموفو، في منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا. 19/01/2023

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس هجوما استهدف منطقة في جنوب روسيا بـ"الإرهابي"، مضيفا خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن الجيش يحمي البلاد والشعب من "النازيين الجدد". تأتي تصريحات بوتين عقب حادث تحطم مسيرة على مسافة نحو مئة كيلومتر من موسكو الثلاثاء، ليس بعيدا عن محطة لضغط الغاز، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، التي أضافت أن ثلاث مسيرات أسقطت في أماكن أخرى في روسيا. في المقابل، نددت الرئاسة الأوكرانية الخميس بما وصفته "استفزازا متعمدا" تمارسه موسكو.

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رد الرئيس الروسي على هجوم استهدف منطقة في جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا بوصف المتورطين فيه حسب السلطات المحلية بـ"المخربين والنازيين الجدد".

ووقع العديد من الحوادث المتعلقة بمسيرات في الأشهر الأخيرة على الأراضي الروسية، وأحيانا بعيدة جدا عن الجبهة في أوكرانيا، في هذا السياق، قال الجيش الروسي الثلاثاء إنه أسقط مسيرتين أوكرانيتين خلال الليل كانتا تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب غرب روسيا.

وتفاعلا مع الحادث، قال بوتين في كلمة متلفزة إن الجيش الروسي "يحمي روسيا وشعبنا من النازيين الجدد والإرهابيين... أولئك الذين نفذوا هجوما إرهابيا جديدا اليوم، وتسللوا إلى أراضينا الحدودية وفتحوا النار على مدنيين".

في وقت سابق، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إننا نتحدث عن هجوم إرهابي، واتّخذت تدابير للقضاء على الإرهابيين".

وندد الكرملين الخميس بـ"هجوم إرهابي" بعدما أكدت السلطات الروسية أنها تتصدى لمجموعة من "المخربين" الأوكرانيين تسللوا إلى منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه هجوم شنّه "إرهابيون" و"نازيون جدد".

في المقابل، نددت الرئاسة الأوكرانية الخميس بما وصفته "استفزازا متعمدا" تمارسه موسكو. وقال ميخالو بودولياك مستشار الرئاسة على تويتر: "القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية في روسيا هي استفزاز متعمد كلاسيكي. تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير" غزوها لأوكرانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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