حادث تصادم قطارين في اليونان: ارتفاع حصيلة القتلى ومدير محطة السكك الحديدية يعترف بالمسؤولية

حادث مروري

بعد مأساة تصادم قطارين وسط البلاد التي راح ضحيتها 57 شخصا، اعترف مدير محطة السكة الحديدية في اليونان بمسؤوليته عن الحادث الذي وقع وسط البلاد. وتفحمت الكثير من الجثث ولم يعد من الممكن التعرف على أصحابها، فيما يتواصل التعرف على ضحايا آخرين بعد العثور على أشلائهم. تفاعلا مع الحادث المأساوي، شهدت شبكة السكك الحديد شللا بسبب إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه الاتحاد اليوناني للسكك الحديد، للتنديد بـ"عدم الاحترام الذي أظهرته الحكومات على مرّ الزمان حيال شبكة السكك الحديد اليونانية ممّا أدى" إلى الكارثة.

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كشف المتحدث باسم الحكومة اليونانية الخميس أن مدير محطة القطار لدى حدوث المأساة التي راح ضحيتها 57 شخصا على الأقل "اعترف" بمسؤوليته عن حادث تصادم القطارين.

وقال يانيس إيكونومو للصحافيين "أعتقد أن رئيس المحطة اعترف بالمسؤولية والإهمال والخطأ".

من جانبه، قدم وزير النقل اليوناني الجديد يورغوس ييرابيتريتيس اعتذاره من أسر ضحايا حادث القطار الذي وقع مساء الثلاثاء في لاريسا في وسط البلاد.

وقال "أود أولا وقبل كل شيء أن أعتذر لعائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم مع ممارسة النقد الذاتي الكامل للنظام السياسي والدولة"، بعد توجيه انتقادات إلى الإخفاقات الجسيمة في شبكة السكك الحديد في اليونان.

وقع حادث التصادم بين القطارين قرب نفق عند أطراف لاريسا في وسط البلاد قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وتحطمت عربتان واشتعلت النيران في ثالثة وحوصر ركاب بداخلها.

وقالت متحدثة باسم جهاز الإطفاء لوكالة الأنباء الفرنسية إن فرق الإغاثة عملت طوال الليل بحثا عن ناجين لكن الفرص تتضاءل. وقالت "الوقت ليس في صالحنا".

وروى عدد من الركاب مشاهد الرعب والفوضى جراء الحادث. فقد حاول كثيرون تفادي شظايا الزجاج والحطام بينما كان القطار ينقلب، واضطروا لكسر نوافذ العربات للخروج منها.

ومن المتوقع أن يمثل مسؤول المحطة وقت الحادث، أمام مدع في مدينة لاريسا الخميس.

السجن مدى الحياة

وسيتعين على المسؤول البالغ 59 عاما تقديم تفسير بشأن السماح لقطار ركاب كان يقل نحو 350 شخصا، سلوك نفس مسار قطار شحن لعدة كيلومترات.

وستوجه له تهمة القتل بسبب الإهمال وعقوبتها السجن مدى الحياة في حال الإدانة.

وقال عناصر الإنقاذ في موقع الحادث إنهم لم يتعاملوا مع كارثة بهذا الحجم من قبل.

وتفحمت الكثير من الجثث ولم يعد من الممكن التعرف على أصحابها، فيما ضحايا آخرون يتم التعرف عليهم من أشلائهم.

ويُعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين، ومن بينهم قبرصيان، علما بأن السلطات لم تنشر تقديرات رسمية.

مأساة "مروعة"

ووصف رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس الحادث بأنه "مروع وغير مسبوق" متعهدا التحقيق في المأساة "بشكل كامل".

وقال في كلمة تلفزيونية الأربعاء بعد تفقد موقع الكارثة "كل شيء يظهر أن المأساة، وللأسف، كانت بشكل رئيسي نتيجة خطأ بشري مأسوي".

وأعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام. وقدم وزير النقل اليوناني استقالته بعد ساعات على الحادث.

ويبقى حجم الرهانات كبيرا لميتسوتاكيس الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات القادمة، ويتوقع الإعلان عن تنظيمها في نيسان/أبريل.

فرانس24/ أ ف ب

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