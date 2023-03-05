اليونان: رئيس الوزراء يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصا

ا ف ب

في رسالة موجهة إلى اليونايين نشرها الأحد على حسابه في موقع فيسبوك، التمس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من عائلات ضحايا حادث تصادم قطارين الأسبوع الجاري أسفر عن مقتل 57 شخصا. وتكريما لذكرى 57 ضحايا الحادث، ينظم تجمع في أثينا صباح الأحد، حيث سيتجمع طلاب وموظفون في السكك الحديدية والقطاع العام في ساحة سينتاغما أمام البرلمان، للتظاهر. أما عائلات الضحايا فتعتزم التجمع بالقرب من مكان الكارثة بعد خمسة أيام من وقوعها، في محطة تيمبي.

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بعد أن ألقى بالمسؤولية في كارثة تصادم قطارين على "خطأ بشري مأساوي"، طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأحد الصفح من أسر الضحايا في خطاب رسمي الأحد، بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصا وأثارت غضبا عارما في اليونان.

وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها بشكل خاص على حسابه على فيسبوك "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح".

وأضاف "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

وأكد رئيس الحكومة المحافظ أنه "لا يمكننا ولا نريد ولا يجب أن نختبئ وراء الخطأ البشري" المنسوب إلى مدير المحطة.

وتأتي تصريحات ميتسوتاكيس تزامنا مع تنظيم تجمع في أثينا صباح الأحد لتكريم ذكرى 57 شخصا قتلوا في كارثة القطار التي وقعت خلال الأسبوع الجاري بالقرب من لاريسا، حيث يستعد مدير المحطة للإدلاء بإفادته أمام القضاء اليوناني.

وسيحضر رئيس الوزراء قداسا صباحيا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا، حيث خططت جميع كنائس البلاد لتكريم ذكرى ضحايا ما وصفته السلطات بأنه "مأساة وطنية".

فرانس24/ أ ف ب

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