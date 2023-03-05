وزير الدفاع الروسي يتفقد "مركز قيادة على الجبهة" وسط احتدام المعارك حول مدينة باخموت بشرق أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

صورة يظهر فيها وزير الدفاع الروسي وهو يتفقد "جبهة القتال" في شرق أوكرانيا، حسب موسكو. 4 آذار/ مارس 2023.

تشتد حدة المعارك حول مدينة باخموت التي تشكل رمزا ومركز الحرب شرق أوكرانيا مع تقدم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية وسيطرتها على مداخل المدينة، فيما تمكنت قوات كييف من التصدي لعدة هجمات روسية. في هذا السياق، أعلنت موسكو السبت أن وزير دفاعها سيرغي شويغو تفقد "مركز قيادة" على الجبهة في "اتجاه دونيتسك-الجنوب"، من دون تحديد مكان أو تاريخ هذه الزيارة بدقة.

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أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي، أن الجيش الأوكراني صدّ "أكثر من 130 هجوما معاديا" خلال الساعات الـ 24 الماضية في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا.

وأضافت أن "العدو يواصل محاولاته لتطويق مدينة باخموت"، من دون أن تضيف أي تفاصيل.

من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي لشبكة "سي إن إن" السبت، إن القرى الواقعة شمال وغرب باخموت تعرضت للهجوم. وكان قد صرح في وقت سابق أن الوضع في باخموت "صعب لكنه تحت السيطرة".

وتستمر معركة باخموت المدينة الصناعية غير المتفق على أهميتها الاستراتيجية، منذ الصيف الماضي. وقد أصبحت المدينة رمزا، لأنها في قلب المعارك بين الروس والأوكرانيين منذ أشهر.

ومن جهتها، أكدت مجموعة فاغنر شبه العسكرية المنتشرة على خط الجبهة في باخموت الجمعة، أنها "حاصرت عمليا" المدينة ودعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى إصدار أوامر بسحب قواته منها.

هذا، واعترف معهد دراسات الحرب، وهو مجموعة من الخبراء الأمريكيين السبت، بأن القوات الروسية استولت على مواقع في باخموت، قد تسمح لها بتجاوز بعض نقاط الدفاع الأوكرانية. مضيفا أن "الروس قد يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت، لكن القيادة الأوكرانية أعطت إشارة بأنها تفضل الانسحاب بدلا من المجازفة بتطويقها".

أما في دونيتسك، نشر جيش الانفصاليين الموالين لروسيا الذي يساعد القوات الروسية الأحد، تسجيل فيديو يظهر فيه كما يفترض، مقاتلو فاغنر في الضاحية الشمالية لباخموت، مؤكدا أنه استولى على محطة قطارات ستوبكي الصغيرة شمال المدينة.

13 قتيلا في زابوريجيا بينهم طفل

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغوقد تفقد السبت مركز قيادة متقدما في أوكرانيا في منطقة "دونيتسك الجنوبية"، وفق ما أفادت الوزارة بدون تحديد الموقع بدقة أو تاريخ هذه الزيارة.

يذكر أن منطقة العمليات تشمل قطاع بلدة فوغليدار حيث شن الجيش الروسي هجمات في الأسابيع الأخيرة بدون نجاح كبير.

من جانبه، يرى مركز أبحاث الحرب الأمريكي أن هذه الزيارة "هدفها الواضح هو تقدير حجم الخسائر حول فوغليدار وإمكانية استمرار الهجوم في هذا الاتجاه".

إلى ذلك، كشفت صور نشرها الجيش الروسي السبت، أن شويغو حضر أيضًا اجتماعا مع كبار الضباط الروس المسؤولين عن الهجوم في أوكرانيا بما فيهم رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

أما السلطات الأوكرانية فتحدثت عن إطلاق نار على مناطق سكنية في الساعات الـ 24 الماضية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الجانب الأوكراني.

كما ذكرت إدارة الطوارئ الأوكرانية في تقرير جديد، أن قصفا على مبنى سكني في زابوريجيا ليل الأربعاء الخميس خلّف 13 قتيلا بينهم طفل.

على الصعيد الدبلوماسي، استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت في لفيف (غرب) رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا. وقد أكدا أنهما يأملان في بدء المفاوضات هذا العام لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر زيلينسكي السبت مجددا، بالوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا، بعد عام على سقوطها بأيدي القوات الروسية.

وأدان الرئيس الأوكراني إبقاء المحطة وهي الأكبر في أوروبا، "رهينة"، داعيا الغرب إلى معاقبة الصناعة النووية الروسية.

وفي مدينة إنرغودار حيث يقع المصنع، قال رئيس البلدية في مقابلة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المحطة الأخيرة قد أُغلقت وتحولت فعليًا إلى "قاعدة عسكرية" تتمركز فيها القوات الروسية.

من جهته، أعلن جو بايدن الجمعة، في مؤشر آخر إلى الدعم الغربي لكييف، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وأدرجت واشنطن ذخيرة في هذه المساعدة، لا سيما نظام صواريخ هيمارس الذي استخدمته القوات الأوكرانية مع تأثير مدمر على القوات الروسية لاسيما على خطوط النقل والإمداد.

فرانس24/أ ف ب

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