إيران مستعدة لتبادل سجناء مع بلجيكا بموجب اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين البلدين

ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران، 15 أغسطس/آب 2022.

عبرت إيران الإثنين عن استعدادها لتبادل سجناء مع بلجيكا التي أقرت اتفاق تبادل مدانين مع طهران. وتسعى بروكسل من خلال هذا الاتفاق للإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل المسجون في إيران منذ 24 شباط/فبراير والذي صدرت بحقه أحكام سجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة "التجسس".

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قالت إيران الإثنين إنها مستعدة لتبادل محتمل لسجناء مع بلجيكا بعدما أقرت المحكمة الدستورية البلجيكية اتفاق تبادل مدانين مع طهران.

وخلال مؤتمر صحفي أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "بعد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية يمكننا القول إن الطريق ممهد لتنفيذ الاتفاق الذي ترحب به الجمهورية الإسلامية"، في إشارة إلى اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين بروكسل وطهران والذي أثار جدلا كبيرا منذ الإعلان عنه في الصيف الماضي.

ويذكر أن المحكمة العليا في بلجيكا أعلنت الجمعة أنها "رفضت دعوى طعن" رفعها معارضون إيرانيون في المنفى لإلغاء الاتفاق، بعدما "علقت" الاتفاق في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وطعن "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو ائتلاف معارض في المنفى، في الاتفاق أمام محاكم عدة ورأى فيه تمهيدا للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المسجون أسد الله أسدي.

من جهتها تعتبر الحكومة البلجيكية الاتفاق وسيلة للإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل المسجون في إيران منذ 24 شباط/فبراير والذي صدرت بحقه أحكام سجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عاما بتهمة "التجسس".

ويمكن أن يتم تبادل فانديكاستيل مع أسدي الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عاما بتهمة "الارهاب".

ودين الدبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 بالمساهمة في تدبير مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس في 30 حزيران/يونيو 2018.

واعتبر كنعاني أن "اعتقال أسدي غير قانوني"، مضيفا "قلنا في مناسبات عدة أن اعتقاله واستجوابه ومحاكمته وإدانته (إجراءات) غير قانونية وتشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا بشأن الحصانة الدبلوماسية". مضيفا أنه "يجب الإفراج عنه من دون قيد أو شرط ومع دفع تعويضات".

وتابع كنعاني "مع التغيير الأخير، نأمل أن تشهد قضية هذا الدبلوماسي انفراجات".

ودعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي على الإفراج "الفوري" عن عامل الإغاثة، مستنكرا "ظروف سجنه غير الإنسانية".

وفانديكاستيل محتجز في عزلة تامة ولا يحصل على رعاية صحية، بحسب أقاربه.

فرانس24/ أ ف ب

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