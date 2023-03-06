وزير الدفاع الروسي يزور ماريوبول وأوكرانيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيّرة "متفجرة"

أعلن الجيش الروسي في بيان الاثنين أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد زار ما تطلق عليه بلاده منطقة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، لتفقّد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول الواقعة في دونباس والتي حوصرت لأشهر قبل أن تسقط في مايو/أيار الماضي. من جهة أخرى، قال سلاح الجو الأوكراني إنه قد تم إسقاط 13 طائرة مسيّرة متفجرة انطلقت من جنوب روسيا ليلا بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بطائرات إيرانية الصنع من طراز شاهد.

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أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيارة إلى ما تطلق عليه بلاده منطقة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، لتفقّد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول الواقعة في دونباس، وفقا لما أعلن للجيش الروسي في بيان الاثنين.

والسبت، أعلن الجيش الروسي إجراء زيارة تفقدية بقيادة شويغو لـ"مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما تشتد المعركة للسيطرة على مدينة باخموت.

من جهة ثانية، أعلن سلاح الجو الأوكراني الاثنين عن إسقاط 13 طائرة مسيرة متفجرة انطلقت من جنوب روسيا ليلا بعدما دوت صفارات الإنذار لساعات في كييف. وقال على تطبيق تلغرام إن القوات الروسية أطلقت 15 طائرة إيرانية الصنع من طراز شاهد من منطقة بريانسك شمال شرق كييف، أسقطت القوات الأوكرانية 13 منها.

وفي كييف دوّت صفارات الإنذار لساعات في وقت مبكر الاثنين محذرة من غارات جوية، وقالت السلطات إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية جراء "هدف جوي". وقال مسؤول الإدارة العسكرية سيرغي بوبكو إن المسيرات كانت في طريقها إلى كييف لكن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطتها ولم تسبب بإصابات بشرية أو تطال بنى تحتية.

هذا، وأوضح بيان الجيش الروسي، الذي لم يحدد موعد هذه الزيارة: "في إطار رحلة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة" تفقّد شويغو مواقع البنية التحتية التي أعيد بناؤها وكذلك ورش بناء جديدة في ماريوبول. مضيفا بأن شويغو زار في ماريوبول مركزا طبيا، ومركزا للإغاثة وحيًّا سكنيا جديدا يضم اثني عشر مبنى، مشيرا إلى أن تقريرا قُدّم للوزير بشأن إنشاء مدارس في هذه المدينة الساحلية، التي حوصرت لأشهر قبل أن تسقط في مايو/أيار 2022.

كما أفاد نفس المصدر إلى أن تقريرا آخر قُدّم لشويغو بشأن بناء قناة مائية رئيسية من المفترض أن تربط "جمهورية دونيتسك الشعبية" الواقعة في شرق أوكرانيا بمنطقة روستوف الروسية.

وتأتي هذه الزيارة فيما تستمر المعارك العنيفة للسيطرة على مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك، والتي ترتدي أهمية استراتيجية محدودة لكنها تحولت إلى رمز إذ كان المعسكرَان يتواجهان فيها منذ أشهر.

وكان شويغو قد أجرى زيارتين من هذا النوع إلى منطقة "العملية الروسية الخاصة" في أوكرانيا في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

فرانس24/ أ ف ب

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