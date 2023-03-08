بايرن ميونيخ يقصي باريس سان جرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

هز إيريك إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ مهاجم بايرن ميونيخ شباك فريقه السابق باريس سان جرمان الأربعاء وأضاف سيرج غنابري هدفا آخر، ليقودا الفريق الألماني للفوز 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وهذه المرة الثانية تواليا التي يخرج فريق العاصمة الفرنسية من الدور ثمن النهائي بعد سقوطه أمام ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي. وخاض باريس سان جرمان المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي سيخضع لعملية جراحية في كاحله ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

إعلان اقرأ المزيد

جدد بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي، وهزمه 2-صفر الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ وسيرج غنابري الهدفين في الدقيقتين 61 و90.

وكان الفريق البافاري عاد بالفوز أيضا من ملعب "بارك دي برانس" ذهابا 1-صفر.

وهذه المرة الثانية تواليا التي يخرج فريق العاصمة الفرنسية من الدور ثمن النهائي، بعد سقوطه أمام ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.

وخاض باريس سان جرمان المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار، الذي سيخضع لعملية جراحية في كاحله ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، في حين قاد خط الهجوم كيليان مبابي المنتشي بإنجازه، بعد أن أصبح أفضل هداف في تاريخ فريقه مع 201 هدف في مختلف المسابقات.

وبات النجم الأرجنتيني لسان جرمان ليونيل ميسي ثالث لاعب يخوض 150 مباراة في دوري الأبطال، بعد الحارس الإسباني إيكر كاسياس (176)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (178).

وكان ميسي يأمل في تسجيل هدفه رقم 800 في مسيرته (672 مع برشلونة و98 مع الأرجنتين و29 مع باريس سان جرمان)، لكنه سيتعين عليه انتظار مباراة أخرى.

في المقابل، على الرغم من تعافي المهاجم السنغالي ساديو مانيه من إصابة في الركبة أبعدته عن نهائيات كأس العالم في قطر وعودته إلى التمارين قبل أيام، فإنه لم يشارك أساسيا.

وكانت المواجهة هي الـ13 بين الفريقين، ويتفوق بايرن بـ7 انتصارات مقابل 6 هزائم.

تسديدة أولى بين الخشبات الـ3 من ليون غوريتسكا تصدى لها جانلويجي دورناروما بسهولة (16). وتدخل الحارس الإيطالي مرة جديدة للتصدي لمحاولة جمال موسيالا (32).

وسنحت أخطر فرصة لباريس سان جرمان، عندما أخطأ حارس بايرن السويسري الدولي يان سومر في تشتيت إحدى الكرات، فوصلت إلى البرتغالي فيتينيا الذي سددها بيسراه ضعيفة باتجاه المرمى، لكن المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت أنقذ الموقف بإبعاد الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى (38).

وتعرض باريس سان جرمان لضربة قوية بإصابة قائده ومدافعه البرازيلي ماركينيوس في وركه أواخر الشوط الأول، فلم يكمل المباراة، ليحل بدلا منه نوردي موكييلي.

وسجل بايرن ميونيخ هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (49)، بعد التأكد من تقنية الحكم المساعد (في إيه آر).

ونجح تشوبو موتينغ في افتتاح التسجيل إثر خطأ من الإيطالي ماركو فيراتي، فانتزع منه غوريتسكا الكرة، ومررها باتجاه الكاميروني الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (61).

وللمفارقة، فإن لاعبين اثنين سابقين من سان جرمان سجلا 5 من آخر 7 أهداف لبايرن ميونيخ في شباك باريس سان جرمان، وهما تشوبو موتينغ وكينغسلي كومان صاحب الهدف الوحيد في نهائي عام 2021، وأيضا الهدف الوحيد في مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك