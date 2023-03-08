مجموعة فاغنر الروسية تعلن أنها سيطرت على "الجزء الشرقي بأكمله" من باخموت مركز القتال بأوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

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أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية يفغيني بريغوجين، الأربعاء، أن قواته استولت على "الجزء الشرقي بأكمله" من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا والتي تشهد المعركة الأطول والأكثر دموية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

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أعلن قائد مجموعة فاغنر المسلحة الروسية يفغيني بريغوجين، الأربعاء، في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي أن قواته استولت على "الجزء الشرقي بأكمله" من مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا.

وقال بريغوجين إن "وحدات فاغنر استولت على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت، كل ما يقع شرق نهر باخموتكا".

وفي أحدث تقرير نُشر الثلاثاء، قال معهد دراسة الحرب (آي اس دبليو) إن قوات الكرملين استولت "على ما يبدو" على الجزء الشرقي من المدينة بعد "انسحاب منظم" للقوات الأوكرانية من هذه المنطقة.

تشهد هذه المدينة، المعركة الأطول والأكثر دموية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن قواته مصممة على السيطرة على المدينة. وقال إنه بعد باخموت "يمكن للروس أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك. يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك ويمكنهم الذهاب إلى سلوفينسك والطريق سيكون واضحًا" بالنسبة لهم "إلى مدن أخرى في أوكرانيا".

والأهمية الاستراتيجية لباخموت موضع جدل لكن المدينة اكتسبت أهمية رمزية وتكتيكية نظرا للخسائر الفادحة التي تكبدها الجانبان.

فرانس24/ أ ف ب

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