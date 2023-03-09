جورجيا: الحزب الحاكم يعلن سحب مشروع قانون "العملاء الأجانب" أمام ضغط الشارع

أحد المحتجين خلال في مظاهرات أمام البرلمان في تبليسي ضد قانون "العملاء الأجانب"، جورجيا 9 آذار/مارس 2023.

أذعنت الحكومة الجورجية لضغط الشارع إذ أعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الخميس سحب مشروع قانون يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وتسبب باحتجاجات كبيرة خلال اليومين الماضيين. وحسب منتقديه، فإن هذا القانون يذكر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.

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أعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا الخميس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني سحب مشروع قانون يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وتسبب باحتجاجات كبيرة خلال اليومين الماضيين تم قمعها بشدة.

واعتبر الحزب أن مشروع القانون "قُدم في يوم سيئ بطريقة مضللة"، مشيرا إلى أنه سيبدأ مشاورات عامة لـ"شرح أفضل" للغرض من هذا النص. بالتالي، فإن الحزب الحاكم لا يغلق الباب بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع القانون هذا إلى البرلمان.

أما بالنسبة لمنتقديه، فإن هذا القانون يذكر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.

وفي السياق، رحب وفد الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون. وقال عبر تويتر: "نشجع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيدة لأوروبا".

تبيليسي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

اندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبني مشروع قانون الثلاثاء في القراءة الأولى ينص على أن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل على أنها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.

وتدخل المظاهرات التي هزت جورجيا الثلاثاء والأربعاء في إطار أوسع من الأزمة السياسية التي تشهدها هذه الدولة القوقازية. وهي تطمح إلى الانضمام رسميا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو اتجاه اتخذ بعد "ثورة الورود" في العام 2003.

لكن عددا من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية أخيرا ألقى بظلال من الشك على ما إذا كانت التطلعات الموالية للغرب ستستمر، في الوقت الذي تتهمها فيه المعارضة بدعم موسكو.

فرانس24/ أ ف ب

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