روسيا تشن ضربات مكثفة على عدة مناطق أوكرانية أبرزها خاركيف وأوديسا.. ومحطة زابوريجيا "من دون كهرباء"

الحرب في أوكرانيا

شنت القوات الروسية الخميس ضربات مكثفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا استهدفت بشكل خاص منطقتي خاركيف (شرق) وأوديسا (جنوب)، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية. كما دوت انفجارات في مناطق أخرى، من بينها العاصمة كييف وميكولاييف (جنوب) ولفيف (غرب) ودنيبرو (شرق). وانقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

شنت روسيا فجر الخميس ضربات مكثفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا شملت خصوصا منطقتي خاركيف (شرق) وأوديسا (جنوب).

وفي العاصمة كييف، أكد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دويّ "انفجارات في حي هولوسييفسكي بالعاصمة. كل الأجهزة في طريقها إلى المكان" الواقع في جنوب المدينة.

في شرق البلاد، قال حاكم منطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "العدو شن نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها". وأضاف أن "المحتلين يستهدفون مجددا بنى تحتية حيوية". ولفت الحاكم إلى أنه "وفقا للمعلومات الأولية، فقد أصيب مبنى سكني خاص في منطقة خاركيف".

بدوره، قال رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، إن "البنية التحتية للطاقة" استُهدفت مما أدى إلى "مشاكل" في الكهرباء في أجزاء من المدينة.

وفي جنوب البلاد، أفاد ماكسيم مارشينكو، حاكم منطقة أوديسا، بأن "صواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضرارا بمبان سكنية"، واصفا ما تعرضت له منطقته بـ"ضربة صاروخية ضخمة". وأضاف "لحسن الحظ، لم يسقط ضحايا".

وفي خميلنيتسكي الواقعة في غرب البلاد، حض حاكم المنطقة سيرغي غماليي السكان على "البقاء في الملاجئ" لأن "العدو يضرب البنى التحتية الحيوية في البلاد".

ودوت انفجارات في مناطق أوكرانية أخرى، من بينها خصوصا ميكولاييف (جنوب) ولفيف (غرب) ودنيبرو (شرق)، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية.

وأدت ضربة روسية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل.

وقالت مؤسسة إنيرغواتوم في بيان إن "خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية ومنظومة الطاقة الأوكرانية انقطع نتيجة هجمات صاروخية".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك