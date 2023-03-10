البابا فرنسيس: هناك "مصالح امبريالية" في أوكرانيا و"ليس للامبراطورية الروسية فقط"

الحرب في أوكرانيا

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في مقابلة تلفزيونية، نُشرت بعض مقاطعها، تطرق البابا فرنسيس الجمعة إلى "مصالح امبريالية" في أوكرانيا و"ليس للامبراطورية الروسية فقط"، وواصل قوله إن "القوى العظمى كلها مترابطة وساحة المعركة هي أوكرانيا. الكل يقاتل هناك". وأجري اللقاء الذي سيُبث الأحد مع التلفزيون السويسري العام "أر أس إي".

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في مقابلة مع التلفزيون السويسري العام "أر أس إي"، تحدث البابا فرنسيس في مقاطع نُشرت الجمعة عن "مصالح امبريالية" في أوكرانيا و"ليس للامبراطورية الروسية فقط".

وأفاد البابا الأرجنتيني في المقابلة التي أجريت باللغة الإيطالية أن هناك في أوكرانيا "مصالح امبريالية، ليس فقط للامبراطورية الروسية بل لامبراطوريات الأطراف الأخرى، ومن سمات أي امبراطورية أن تضع الأمم في المرتبة الثانية".

وتضمن النص الجزئي للمقابلة الذي أورده موقع المحطة "في عقد ونيف حصلت ثلاث حروب عالمية 1914-1918 و1939-1945 وهذه الحرب وهي حرب عالمية. بدأت مجتزأة ولا يمكن لأحد القول إنها ليست حربا عالمية".

وأضاف أن "القوى العظمى كلها مترابطة وساحة المعركة هي أوكرانيا. الكل يقاتل هناك" حسب المقاطع التي نشرت على موقع القناة وستبث بأكملها الأحد.

وضاعف البابا البالغ من العمر 86 عاما ويحتفل الإثنين بذكرى مرور عشر سنوات على حبريته الدعوات إلى السلام في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 ودان بشدة ما وصفه بأنه حرب "عبثية وقاسية".

على الرغم من مقترحات الوساطة، لم تنجح دبلوماسية الكرسي الرسولي في فرض نفسها على الصراع في أوكرانيا.

وكان البابا نفسه يفكر في الذهاب إلى كييف وموسكو لكن هذا المشروع لم يتبلور حتى الآن.

فرانس24/ أ ف ب

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