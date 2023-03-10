جورجيا: البرلمانيون يصوتون بالإجماع ضد مشروع قانون يصنف منظمات ووسائل إعلام كـ"عملاء أجانب"

مظاهرات في شوارع العاصمة الجورجية تبيليسي لليوم الثالث على التوالي ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب". 9 مارس/آذار 2023.

رفض النواب الجورجيون الجمعة في تصويت حظي بالإجماع، مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي طرح للتصويت في قراءة ثانية ويصنف بعض المنظمات ووسائل الإعلام على أنها "عملاء أجانب". وكان النص أُقر الثلاثاء في القراءة الأولى، ما أثار موجة احتجاجات وسلسلة إدانات دولية.

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غداة قرار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم سحب مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي تسبب باحتجاجات واسعة في البلاد، رفض النواب الجورجيون الجمعة النص المطروح للتصويت في قراءة ثانية وبشبه إجماع، حيث صوت 35 نائبا من أصل 36 شاركوا في التصويت ضده. وكان أُقر الثلاثاء في القراءة الأولى، ما أثار حركة احتجاجات وسلسلة إدانات دولية.

واعبتر هذا المشروع بأنه منسوخ عن قانون روسي حول تصنيف بعض المنظمات ووسائل الإعلام على أنها "عملاء أجانب". وتجمع عشرات آلاف الأشخاص مساء الخميس في العاصمة تبيليسي لليوم الثالث على التوالي.

تطمح تبيليسي إلى الانضمام رسميا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو اتجاه اتخذ بعد "ثورة الورود" في العام 2003 التي حملت إلى السلطة ميخائيل ساكاشفيلي المؤيد للغرب وهو اليوم معارض ومسجون.

فرانس24/ أ ف ب

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