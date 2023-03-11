الاتحاد الأوروبي يدرس ضخ مساعدات إضافية بقيمة 3,5 مليار يورو لتسليح أوكرانيا

جنود حرس الشرف الأوكراني يقودون مراسم تأبين لدميترو كوتسيوبايلو، الاسم الحركي "دافنشي"، متطوع وجندي سابق، بطل أوكرانيا الذي قُتل في باخموت. كييف في 10 مارس/آذار 2023.

يدرس الاتحاد الأوروبي ضخ مساعدة إضافية قريبا بقيمة 3,5 مليار يورو (3,7 مليار دولار) في صندوق شراء الأسلحة لأوكرانيا، حسبما أفاد مسؤول أوروبي كبير الجمعة. ويستخدم الجيش الأوكراني القذائف بوتيرة تتخطى قدرة شركاء كييف على تصنيعها، وهو يحتاج إلى مليون قذيفة من عيار 155 ملم هذا العام بتكلفة أربعة مليارات يورو لمساعدته في مواجهة القوات الروسية وشن هجوم مضاد.

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أفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن التكتل قد يضخ قريبا 3,5 مليار يورو (3,7 مليار دولار) إضافية في الصندوق المخصص لشراء الأسلحة لأوكرانيا.

وبموجب خطة وضعها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ستحصل دول التكتل على حوافز مالية بقيمة مليار يورو (1,06 مليار دولار) لإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى كييف، فيما ستخصص مليار يورو أخرى لتمويل المشتريات المشتركة من القذائف الجديدة.

في هذا الشأن، صرح نفس المتحدث: "إذا توصلنا لاتفاق على هذه الحزمة البالغة ملياري يورو، فستنفد موارد (صندوق) مرفق السلام الأوروبي"، في إشارة إلى الصندوق المستخدم في تمويل شراء الأسلحة لكييف. وأضاف: "الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر ما إذا كانت تريد الموافقة على هذا المبلغ الجديد المقترح الذي يبلغ 3,5 مليار يورو وموعد ذلك".

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وتستخدم كييف القذائف بوتيرة تفوق قدرة شركائها على تصنيعها، كما أنها حثت دول التكتل على التشارك معا لشراء مليون قذيفة من عيار 155 ملم هذا العام بتكلفة أربعة مليارات يورو لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي وشن هجوم مضاد.

كما قال المسؤول بالاتحاد الأوروبي إن من شأن مليون قذيفة أن تكفي أوكرانيا لما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر "حسب الوضع التكتيكي على الأرض". إلا أن المخزونات الغربية على وشك النفاد بعد مضي أكثر من عام على الحرب، كما أن تسليم قذائف المدفعية من عيار 155 ملم يستغرق عاما كاملا من وقت طلبها، حسبما أوضح المصدر ذاته.

فرانس24/ رويترز

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