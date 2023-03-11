بلجيكا تعلن حظر تطبيق تيك توك من هواتف موظفي الحكومة الاتحادية

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مراهق يقدم هاتفا ذكيا يحمل شعار شبكة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك، في 21 كانون الثاني/يناير 2021 في مدينة نانت غرب فرنسا.

محذرا من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الجمعة حظر استخدام تطبيق المقاطع المصورة المملوك للصين على موظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية. من جانبها ردت تيك توك في بيان قائلة إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا".

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قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الجمعة إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم.

وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.

وتضمن بيان لرئيس الوزراء أن "هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا".

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من جهتها ردت تيك توك في بيان قائلة إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى "معلومات خاطئة أساسا". مشيرة إلى أنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.

وقال متحدث باسم الشركة "لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها".

ويُذكَر أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي حظرا الشهر الماضي استخدام تيك توك في هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.

فرانس24/ رويترز

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