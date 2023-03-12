"بي بي سي" تعلق عمل نجم الكرة غاري لينيكر لمقارنته سياسة الهجرة البريطانية بألمانيا في الثلاثينيات

غاري لينيكر لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق والمقدم التلفزيوني في "بي بي سي" يصل إلى ملعب كينج باور في ليستر. بريطانيا في 11 مارس/آذار 2023.

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الممولة من القطاع العام الجمعة، عن تعليق عمل الهداف الدولي الإنكليزي السابق غاري لينيكر كمقدم لبرنامجه الكروي "ماتش أوف ذي داي" (مباراة اليوم)، ردا على تصريحاته على منصات التواصل التي أثارت جدلا، بسبب مقارنته الخطة الحكومية الجديدة حول الهجرة غير الشرعية واللجوء بخطاب ألمانيا النازية في الثلاثينيات.

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قررت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الجمعة تعليق عمل أسطورة كرة القدم غاري لينيكر كمقدم لبرنامجه الكروي "ماتش أوف ذي داي" (مباراة اليوم)، بعد أن أثار الهداف الدولي الإنكليزي السابق جدلا بمقارنته الخطة الجديدة للحكومة حول الهجرة غير الشرعية بخطاب ألمانيا النازية.

في هذا السياق، قالت القناة البريطانية إنها تعتبر "نشاط لينيكر الأخير على منصات التواصل انتهاكا لإرشاداتنا"، مضيفة أنه يجب عليه تجنب الانحياز في القضايا السياسية. وتابعت بي بي سي في بيانها: "قررت هيئة الإذاعة البريطانية أنه سيتراجع عن تقديم ’ماتش أوف ذي داي‘ حتى نتوصل إلى موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي".

واندلع الخلاف بسبب رد لينيكر على مقطع فيديو كشفت فيه وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان عن الخطط لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق في تغريدة على تويتر: "لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى". وتابع هداف مونديال المكسيك 1986: "هذه مجرد سياسة قاسية بدرجة لا يمكن قياسها وموجهة ضد الأشخاص الأكثر ضعفا بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، و(يقولون) أنا من تجاوز حده؟".

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

وكان رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك قد قال لمجلس العموم في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إيقاف القوارب هو "أولوية الشعب"، وتعهد أيضا بـ"كسر العصابات الإجرامية" التي تستفيد من الرحلات.

وينص مشروع القانون الجديد على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة وبمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على جنسية البلاد. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

وأضافت "بي بي سي" الجمعة: "لم نقل أبدا إن غاري لا يحق له التحلي برأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبقى بعيدا عن الانحياز في القضايا السياسية أو القضايا المثيرة للجدل".

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity. — Ian Wright (@IanWright0) March 10, 2023

لاحقا، قال إيان رايت مهاجم أرسنال وإنكلترا السابق، إنه لن يظهر في البرنامج في نهاية هذا الأسبوع دعما للينيكر. وكتب على تويتر: "الجميع يعرف ما يعنيه لي ’ماتش أوف ذي داي‘، لكني أخبرت بي بي سي أنني لن أظهر غدا. تضامن".

كما قال زميله المحلل والمهاجم السابق آلان شيرر إنه لن يظهر في البرنامج كما أظهر العديد من المقدمين والصحافيين دعمهم للينيكر.

ويعد لينيكر، مهاجم توتنهام وليستر سيتي السابق، المقدم الأعلى أجرا في هيئة الإذاعة البريطانية الممولة من القطاع العام براتب سنوي قدره 1,35 مليون جنيه إسترليني (1,60 مليون دولار)، حسب أرقام نشرت عام 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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