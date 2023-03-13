كييف تقر بصعوبة الوضع في باخموت وقواتها تواصل صد الهجمات الروسية

الحرب في أوكرانيا

تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن باخموت تحضيرًا لشن هجوم مضاد في على القوات الروسية ومرتزقة مجموعة فاغنر في المدينة الواقعة شرقي البلاد. وأقر قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي الإثنين على تطبيق تليغرام بصعوبة الوضع في المدينة. وأضاف أن مجموعة فاغنر الروسية "تهاجم من عدة اتجاهات وتحاول اختراق دفاعات قواتنا".

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نقلت منصة تليغرام التابعة للمركز العسكري الإعلامي الأوكراني عن قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي الإثنين أن الوضع حول مدينة باخموت لا يزال صعبا، لكن القوات الأوكرانية تصد كل المحاولات الروسية للاستيلاء على المدينة.

وقال سيرسكي: "لا يزال الوضع حول باخموت صعبا. تم صد كل محاولات العدو للسيطرة على المدينة بالمدفعية والدبابات وغيرها من القوة النارية".

وأضاف أن مجموعة فاغنر الروسية المؤلفة من مرتزقة "تهاجم من عدة اتجاهات وتحاول اختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى مناطق وسط المدينة".

فرانس24/ رويترز

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