أردوغان يطلب من البرلمان التركي المصادقة على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

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طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة من برلمان بلاده المصادقة على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي. وأبدى أردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو موافقته على طلب هلسنكي التي تسعى منذ نحو عشرة أشهر للانضمام إلى الحلف الدفاعي. ووقعت فنلندا والسويد وتركيا اتفاقا ثلاثيا في قمة للناتو عقدت في مدريد في حزيران/يونيو، وقد عبرت تركيا عن استيائها مرات عدة بسبب ما تعتبره فشل السويد في الوفاء بالتزاماتها بينما أشارت إلى أنها مرتاحة للتقدم الذي أحرزته فنلندا.

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منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته الجمعة على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطالبا برلمان بلاده بالمصادقة على الطلب.

وقال الرئيس التركي في ختام اجتماع بأنقرة مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو "قررنا بدء بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".

وسبق أن وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة عضو في التحالف على ترشيح فنلندا.

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والتقى الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، الذي يسعى بلده منذ عشرة أشهر للانضمام إلى الحلف، نظيره التركي في أنقرة، في محاولة للحصول على الموافقة التركية لدخول هلسكني الحلف الدفاعي.

وكان نينيستو قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن تركيا توصلت إلى قرار بشأن المصادقة على طلب فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأوضح نينيستو في بيان "أمل الأتراك في أن أكون هناك لتلقي الرد عندما يعلنون القرار. بالطبع قبلت الدعوة". من جهته، لمح أردوغان إلى قبول تركيا طلب فنلندا في وقت سابق الأربعاء وقال "سنقوم بدورنا وسنفي بالوعد الذي قطعناه"، مصرحا للصحافيين "الجمعة سنلتقي الرئيس (الفنلندي) وسنفي بمتطلبات وعدنا".

فرانس24/ أ ف ب

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