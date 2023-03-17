أرمينيا تعرب عن مخاوفها من حصول "إبادة جماعية" في ناغورني قره باغ

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رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مؤتمر صحفي في يريفان، أرمينيا. 10 كانون الثاني/يناير 2023

عبرت أرمينيا الخميس عن مخاوفها من حصول "إبادة جماعية" في ناغورني قره باغ، وقالت إنها قد تلجأ إلى طلب مساعدة المجتمع الدولي لمنعها. وانتقدت أرمينيا قوات حفظ السلام الروسية التي تنتشر في المنطقة الانفصالية من أذربيجان، وقالت "إن لم يكن بإمكانها ضمان الأمن، فعليها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمنع الإبادة الجماعية"، فيما ردت موسكو بأنها "تفعل كل ما بوسعها لمنع التصعيد والمحافظة على استقرار الوضع على الأرض"، وتبذل "جهودا هائلة" لتسوية النزاع عن طريق الدبلوماسية.

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أعربت أرمينيا الخميس عن خشيتها من حصول "إبادة جماعية" في ناغورني قره باغ، وأنها قد تلجأ إلى طلب مساعدة المجتمع الدولي لمنعها، منتقدة قوات حفظ السلام الروسية التي تنتشر في هذه المنطقة الانفصالية من أذربيجان.

ومنذ التسعينات، خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين للسيطرة على منطقة قره باغ الجبلية في منطقة القوقاز، حيث لعبت موسكو والغرب دور الوسيط لوضع حد لهما.

وقالت يريفان إن حصارا أذربيجانيا للممر البري الوحيد الذي يصل بين قره باغ وأرمينيا، قد تسبب بأزمة إنسانية هناك، لكن باكو نفت ذلك.

وحذر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اجتماع لحكومته من أن "القيادة السياسية والعسكرية لأذربيجان تستعد للقيام بتطهير عرقي وإبادة جماعية في قره باغ".

وقال: "قوات حفظ السلام الروسية هي الضامن لأمن سكان قره باغ، وإن لم يكن بإمكانها ذلك فعليها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمنع الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى القوات الروسية.

وأضاف باشينيان أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته لـ"إطلاق آليات دولية لمنع حصول إبادة جماعية (...) في إطار عمل الأمم المتحدة".

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قوات حفظ السلام "تفعل كل ما بوسعها لمنع التصعيد، والمحافظة على استقرار الوضع على الأرض".

وأضافت أن روسيا تبذل "جهودا هائلة" لتسوية النزاع عن طريق الدبلوماسية.

وانتهت عام 2020 بعد 6 أسابيع الحرب الأخيرة بين باكو ويريفان بوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة من موسكو، وضمان نشر قوات حفظ سلام روسية.

وبموجب هذا الاتفاق، تنازلت يريفان لباكو عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها لعقود.

وأشار باشينيان إلى أن يريفان ستبحث أيضا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة المواطنين الأرمينيين إلى أراض في قره باغ تخضع للسيطرة الأذربيجانية.

فرانس24/ أ ف ب

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