ستوكهولم تعلن عن صفقة أسلحة إلى لندن تتيح تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة المدفعية

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جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة هاون باتجاه الموقع الروسي على خط جبهة ليس بعيدا عن باخموت. دونيتسك، أوكرانيا في 20 فبراير/شباط 2023.

في خطوة تتيح لبريطانيا منح نظام المدفعية الأقدم "آي أس 90" الذي تملكه إلى أوكرانيا، أعلنت ستوكهولم الخميس عن صفقة لبيع 14 وحدة من مدفعية "آرتشر" إلى لندن. ونظام "آرتشر" الذي تطوره السويد هو مدفع هاوتزر آلي بالكامل مثبت على مركبة مدرعة صالحة لكل الطرق ويتم تشغيله عن بعد بتقنيات متطورة ويتميز بنظام تلقيم تلقائي. وانضمت السويد في شباط/فبراير إلى مجموعة الدول الغربية التي تعهدت تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، ووعدت بمنح كييف نحو 10 دبابات ليوبارد 2 بالإضافة إلى نظامين مضادين للطائرات.

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أعلنت السويد الخميس عن صفقة لبيع نظامها من سلاح المدفعية ذاتية الحركة "آرتشر" إلى بريطانيا، ما يتيح للندن منح نظام المدفعية الأقدم "آي أس 90" الذي تملكه إلى أوكرانيا.

وقالت الحكومة السويدية في بيان إن بريطانيا ستشتري 14 وحدة من مدفعية "آرتشر".

وكانت ستوكهولم قد أفادت في كانون الثاني/يناير بأنها سترسل نظام "آرتشر" مباشرة إلى أوكرانيا، دون تحديد العدد، لكنها أكدت الخميس إرسالها 8 وحدات.

ونظام "آرتشر" الذي تطوره السويد هو مدفع هاوتزر آلي بالكامل مثبت على مركبة مدرعة صالحة لكل الطرق، يتم تشغيله عن بعد بتقنيات متطورة، ويتميز بنظام تلقيم تلقائي.

وأضاف وزير الدفاع السويدي بال جونسون أن "نظام مدفعية مثل آرتشر، إلى جانب العربات المدرعة والدبابات، يزيد من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويمكنها من استعادة أراضيها".

وذكرت بريطانيا أن وحدات "آرتشر" الـ14 التي ستشتريها من السويد ستكون "بديلا مؤقتا ل32 وحدة من نظام (آي أس 90)، وسيتم منحها للقوات المسلحة الأوكرانية".

ولفتت الحكومة السويدية إلى أنها خصصت حتى الآن دعما عسكريا بقيمة 16,9 مليار كرون (1,6 مليار دولار) لأوكرانيا.

وانضمت السويد في شباط/فبراير إلى مجموعة الدول الغربية التي تعهدت تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، من خلال وعود بمنح كييف نحو 10 دبابات ليوبارد 2، بالإضافة إلى نظامي "أيريس تي" و"هوك" المضادين للطائرات.

فرانس24/ أ ف ب

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