الرئيس التركي يعلن تمديد اتفاقية تتيح تصدير الحبوب الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا

سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر المرور عبر مضيق البوسفور من البحر الأسود إلى المتوسط، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه تم التوصل لتوافق يتيح تمديد العمل باتفاقية تتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود. وفي حين رحب وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف بالإعلان، لم تؤكد روسيا تمديد الاتفاقية. ويذكر أن أردوغان لم يحدد مدة التمديد ولكن أوكرانيا أكدت أن الاتفاقية ستستمر لـ120 يوما إضافية، في حين كانت موسكو ترغب بتمديدها لـ60 يوما فقط.

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مددت روسيا وأوكرانيا وتركيا الاتفاقية التي تسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، دون أن يحدد مدة التمديد.

وقبل ساعات من انتهاء مدة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون التركي "بعد محادثات مع الجانبين، ضمنا تمديد الاتفاقية التي كان يفترض أن تنتهي في 19 آذار/مارس".

ومن جهته، رحب وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف بالإعلان، مشيرا إلى أن الاتفاق مدد لفترة 120 يوما.

وكتب على تويتر "مددت مبادرة حبوب البحر الأسود لفترة 120 يوما. نشكر (الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو غوتيريس والأمم المتحدة والرئيس رجب طيب أردوغان ووزير (الدفاع التركي) خلوصي آكار بالإضافة إلى جميع شركائنا، لالتزامهم بالاتفاق".

وحتى الساعة، لم تؤكد روسيا تمديد الاتفاقية.

من جهته، لم يحدد أردوغان مدة التمديد. وسبق أن أعربت أنقرة عن رغبتها في أن يكون لمدة 120 يوما، فيما كانت روسيا ترغب بالتمديد لفترة 60 يوما فقط.

وأضاف "هذا الاتفاق ذو أهمية بالغة لإمدادات الغذاء العالمية. أشكر روسيا وأوكرانيا اللتين لم توفرا أي جهود من أجل تمديد جديد، كما أشكر الأمين العام للأمم المتحدة".

تسبب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 في إغلاق سفن حربية للموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.

لكن في تموز/يوليو 2022، سمح اتفاق أبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة، ووقعته موسكو وكييف، بمرور آمن لصادرات إمدادات الحبوب الضرورية. وتم تمديد الاتفاقية في تشرين/نوفمبر حتى 18 آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

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