الرئيس الروسي يزور شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزايف والمطران تيخةن شيفكونوف رئيس المجمع الثقافي البطريركي بالكنيسة الأرثوذوكسية الروسية خلال زيارة لمتحف بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، 18 آذار/مارس 2023.

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إلى شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها من أوكرانيا عام 2014. وزار بوتين ميناء سيفاستوبول الذي يعد مقرا رئيسا للأسطول الروسي في البحر الأسود.

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أعلن التلفزيون الروسي العام أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى شبه جزيرة القرم السبت في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014.

وفي زيارة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف، وفقا لصور بثتها قناة روسيا-1 التلفزيونية.

وكتب رازوجاييف على تلغرام "يعرف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة".

وأكد أنه كان من المقرر افتتاح مدرسة فنون للأطفال السبت بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو.

وأضاف رازوجاييف: "لكن فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصيا، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائما إلى جانب سيفاستوبول وشعبها".

فرانس24/ أ ف ب

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