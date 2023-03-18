روسيا تعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بوتين "باطلا وعديم الأهمية"

الحرب في أوكرانيا

عبرت روسيا الجمعة عن سخريتها من قرار المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين "لمسؤوليته في جرائم حرب" ارتكبت في أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في رسالة عبر تطبيق تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا... وباطلة". وروسيا لا تعترف بالقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عضوًا في نظام روما التأسيسي.

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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام الجمعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا"، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقالت زاخاروفا إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".

وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة. وقالت إن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا" بالنسبة لروسيا.

نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن "روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة".

من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفولة الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضا مذكرة توقيف من المحكمة، "فرضت علي عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف... لكننا سنواصل عملنا"، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء. وأضافت ساخرة "من الجميل أن المجتمع الدولي قد قدّر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها".

من جهتها، أمرت لجنة التحقيق المسؤولة عن الأبحاث الجنائية الرئيسية في روسيا، بفتح تحقيق في "إصدار المحكمة الجنائية الدولية غير القانوني لمذكرات توقيف بحق مواطنين روسيين". سيتعين على المحققين الروس تحديد هوية قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقفون وراء القرار في ضوء إجراءات رد محتملة في المستقبل.

ووجهت مديرة تلفزيون "آر تي" الروسي مارغريتا سيمونيان تهديدا مبطنا لأي دولة تريد توقيف بوتين. وكتبت على تويتر في إشارة واضحة إلى سرعة الصواريخ الروسية "أود أن أرى الدولة التي ستعتقل بوتين بموجب قرار لاهاي. ستستغرق الرحلة إلى عاصمتها نحو ثماني دقائق".

فرانس24/ أ ف ب

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