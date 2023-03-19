الرئيس الروسي يزور مدينة ماريوبول الأوكرانية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب/ مكتب الرئاسة الروسية

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بزيارة غير معلنة لمدينة ماريوبول الأوكرانية حسب ما نشرته وسائل إعلام رسمية في موسكو. وسبق تلك الزيارة توقف بوتين السبت في شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها من أوكرانيا عام 2014. كما زار بوتين ميناء سيفاستوبول الذي يعد مقرا رئيسيا للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك بعد 24 ساعة فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه متهمة إياه بالضلوع في ترحيل مفترض لآلاف الأطفال الأوكرانيين خلال النزاع.

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أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قام بزيارة غير معلنة إلى ماريوبول، هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ السيطرة عليها في أعقاب حصار استمر أشهرا في بداية الهجوم الذي تشنّه موسكو في أوكرانيا.

ووصل بوتين إلى ماريوبول على متن مروحية السبت وجال المدينة حيث كان أحيانا يقود سيارة بنفسه، وفقا لوكالة تاس الرسمية للأنباء. وتحدّث مع سكّان محليّين وزار عددًا من المواقع، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة.

وجاءت تلك الزيارة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة الترحيل المفترض لآلاف الأطفال الأوكرانيين خلال النزاع.

حاصرت روسيا ماريوبول في بداية الهجوم العام الماضي، ودمرت مصنع أزوفستال للصلب، المعقل الأخير للقوات الأوكرانية في المدينة.

وجاء توقفه في ماريوبول عقب زيارة غير معلنة إلى شبه جزيرة القرم السبت، بمناسبة الذكرى التاسعة لضمّها. ووصل بوتين إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة فنون للأطفال برفقة الحاكم المحلي ميخائيل رازفوجاييف، وفقًا لصور بثتها قناة روسيا-1 التلفزيونية العامة.

وقال رازفوجاييف على منصة تلغرام للمراسلة إن بوتين كان من المتوقع أن يشارك في افتتاح مدرسة فنون للأطفال من خلال اتصال فيديو.

وأضاف: "لكن فلاديمير فلاديمروفيتش جاء شخصيا، بنفسه. خلف عجلة القيادة، لأنه في مثل هذا اليوم التاريخي يكون الرئيس دائما مع سيفاستوبول وأهالي سيفاستوبول".

وضمّت روسيا القرم في 18 آذار/مارس 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدوليّة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال أمام المنتدى العالمي الاقتصادي في سويسرا في كانون الثاني/يناير أنه يعتزم استعادة القرم "أرضنا" بالسلاح، في حين تردد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض في محادثات سلام محتملة.

مذكرة باطلة

وجاءت زيارة بوتين بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة مذكرة توقيف بحقه على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين.

وتقول كييف إن أكثر من 16 ألف طفل أوكراني رُحلوا إلى روسيا منذ بدء النزاع في شباط/فبراير 2022، وُضع العديد منهم في معاهد أو لدى عائلات حاضنة.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لوكالة الأنباء الفرنسية عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطئت قدماه أيا من تلك الدول البالغ عددها 123 "هذا صحيح".

ولم يعلق الزعيم الروسي البالغ 70 عاما على مذكرة التوقيف، غير أن الكرملين رفض القرار معتبرا أنه "باطل ولاغ" لأن روسيا ليست طرفا في الجنائية الدولية.

جاء قرار المحكمة ومقرها في لاهاي قبل زيارة للزعيم الصيني شي جينبينغ لموسكو الإثنين لتوقيع اتفاقيات توصف بأنها تبشر بعهد جديد من العلاقات.

وسعت الصين، إحدى حلفاء روسيا الرئيسيين إلى التموضع كطرف محايد في النزاع الأوكراني، وحثت موسكو وكييف على بدء مفاوضات.

لكن زعماء غربيين انتقدوا بكين مرارا لعدم إدانتها الهجوم الروسي واتهموها بتوفير غطاء دبلوماسي لموسكو في حملتها.

تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

في أنقرة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجانبين وافقا على تمديد اتفاقية سمحت لأوكرانيا، أحد كبار مصدري الحبوب، استئناف صادراتها بعدما حاصرت سفن حربية روسية موانئ البحر الأسود. لكن برز سجال بشأن مدة الاتفاق.

وبينما أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني تمديد الاتفاق لمدى 120 يوما، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو وافقت على تمديده 60 يوما.

أتاح الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في تموز/يوليو 2022 المرور الآمن لصادرات الحبوب. وسبق أن تم تمديده لمدة 120 يوما في تشرين الثاني/نوفمبر.

ميدانيا يتركز القتال حاليا في منطقة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا، ولا سيما مدينة باخموت.

وقُتل شخصان وأُصيب 10 بضربات روسية "بذخائر عنقودية" بعد ظهر السبت في كراماتورسك شرق أوكرانيا، حسبما أعلن رئيس بلدية المدينة.

وسمع مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية حوالي عشرة انفجارات في الوقت نفسه تقريبًا قُبيل الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) ورأوا دخانًا يتصاعد في حديقة في جنوب المدينة. وقضت امرأة متأثرة بجروحها، كما شاهد المراسلون.

فرانس24/ أ ف ب

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