أوكرانيا تعرب عن قلقها بشأن خطة التسوية التي تقترحها بكين وتطالب بانسحاب القوات الروسية من أراضيها

الحرب في أوكرانيا

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أطلق الجنود الأوكرانيون النار على المواقع الروسية باستخدام سلاح مدفعية هاوتزر عيار 155 ملم من طراز M777 على خط المواجهة في مكان ما بالقرب من مدينة باخموت في 11 مارس 2023 وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

في سياق زيارة الدولة التي يؤديها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا، أكدت كييف أنها تصر على "انسحاب" القوات الروسية من أراضيها. كما أعربت عن قلقها من وثيقة السلام التي اقترحتها الصين لحل النزاع ولا تتضمن هذه النقطة.

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شدد مسؤول أوكراني كبير الإثنين على أن أوكرانيا تصر على "انسحاب" القوات الروسية من أراضيها وذلك في سياق زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو وفي وقت لا تذكر بلاده هذا الشرط ضمن خطة السلام التي طرحتها.

ونشر أمين عام مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف على تويتر "صيغة لنجاح تطبيق +خطة السلام+ الصينية. البند الأول والأساسي هو استسلام او انسحاب قوات الاحتلال الروسية من الأراضي الأوكرانية".

وتسعى الصين للعب دور وسيط في النزاع في أوكرانيا. وفي نهاية شباط/فبراير نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصا موسكو وكييف إلى "وقف الأعمال العدائية" وإجراء محادثات سلام.

لكن خلافا لما تطالب به أوكرانيا والغرب، فإن الخطة لا تذكر انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وتقترح في المقابل رفع العقوبات "الاحادية الجانب" عن روسيا.

بالتالي تنظر كييف بقلق إلى زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو الإثنين وتخشى بشكل خاص أن تقرر بكين، الحليفة الاستراتيجية لموسكو، في نهاية المطاف تسليم أسلحة إلى روسيا وأن تؤثر بذلك على نتيجة الحرب.

فرانس24/ أ ف ب

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