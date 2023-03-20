الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة لخطة بقيمة ملياري يورو لدعم أوكرانيا عسكريا

الحرب في أوكرانيا

© أ ف ب

علم أوكراني ولافتة تطالب بتسليح أوكرانيا، خلال مظاهرة دعم أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 23 كانون الثاني/يناير 2023.

ينهي الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع المراحل الأخيرة لخطة دعم بقيمة بقيمة ملياري يورو لتمويل مشتريات أوكرانيا من ذخيرة المدفعيّة التي تحتاجها في حربها ضد القوات الروسيّة. ومن المفروض أن تسمح هذه الخطة بتمكين كييف من قرابة مليون قذيفة عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجيّة لبعض دول الاتّحاد الأوروبي التي تكاد تنفذ. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وجه نداء عاجلا للغرب في 9 آذار/مارس لتزويده بالذخيرة اللازمة لوقف التقدم العسكري للروس.

إعلان اقرأ المزيد

يضع الاتّحاد الأوروبّي هذا الأسبوع اللمسات الأخيرة على خطّة بقيمة مليارَي يورو لتمويل مشتريات مشتركة من ذخيرة المدفعيّة التي تحتاجها أوكرانيا بشدّة لمواجهة هجوم القوّات الروسيّة.

ويُفترض أن يتيح المشروع تزويد القوّات الأوكرانيّة بما لا يقلّ عن مليون قذيفة عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجيّة لدول الاتّحاد الأوروبّي والتي اقترب بعضها من النفاذ. وقال مسؤول أوروبي الأحد: "ليس هناك دخان أبيض بعد".

وأوضح مسؤول أوروبي كبير "دخلنا المرحلة الخطيرة من الحرب. الروس لديهم أكثر من 300 ألف مقاتل متجمّعين لشن هجوم، وعلينا مساعدة القوات الأوكرانية على المقاومة".

وأوضح دبلوماسي أن "دولتين عضوين، هما هولندا وإيطاليا، لا تزال لديهما تحفظات، لكن لا توجد عراقيل".

ولاحقا تُرفَع الاتفاقية إلى زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة لهم يومي الخميس والجمعة.

وبذلك، يستجيب الاتحاد الأوروبي لنداء عاجل وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 آذار/مارس حيث تعمل قواته على الحد من قوتها النارية بسبب نقص الذخيرة.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن "الوقت ينفد"، قائلا "علينا تقديم مزيد من ذخيرة المدفعية، وعلينا فعل ذلك في شكل أسرع".

وأوضح ممثل إحدى الدول الأعضاء أن "الأوكرانيين يريدون ذخيرة لمدفعيتهم وصواريخ لدفاعهم المضاد للطائرات، والاتحاد الأوروبي سيوفرها لهم". وقال إن الاتفاق ينص على توفير الإمدادات بحلول 31 أيار/مايو.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك