روسيا: مديفيديف يحذر من عواقب خطيرة لمذكرة توقيف بوتين على القانون الدولي

حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من "عواقب وخيمة" لقرار المحكمة الجنائية الدولية على القانون الدولي بعد إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب. وبررت المحكمة هذا القرار بترحيل مئات الأطفال الأوكرانيين دون سند قانوني من بلادهم. وقال ميدفيديف على تلغرام إن قرار محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى" ستكون له تبعات خطيرة على القانون الدولي. ويجتمع الإثنين وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة الاعتقال ضد بوتين .

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قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الإثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي.

وكتب ميدفيديف في منشور على تطبيق المراسلة تليغرام "قرروا محاكمة رئيس... قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى". وأضاف: "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة".

ويجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن الإثنين لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب "نجتمع اليوم في لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر.

فرانس 24 / رويترز

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