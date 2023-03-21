أوكرانيا تعلن عن انفجار دمر صواريخ كروز روسية في أثناء نقلها عبر القرم

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صاروخ كروز في معرض الدفاع البحري الدولي في سانت بطرسبرغ، روسيا. 28 حزيران/يونيو 2017.

أعلنت أوكرانيا عن وقوع انفجار في منطقة جانكوي شمال شبه جزيرة القرم، أدى إلى تدمير صواريخ كروز كان الأسطول الروسي يعتزم استخدامها في البحر الأحمر. ويبلغ مدى الصواريخ المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول في البحر الأسود التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترا في البحر. وقال حاكم المنطقة المعين من قبل روسيا إيهور إيفين إن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، وإن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما أصيب بشظايا.

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجارا وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم، أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وقالت إدارة المخابرات الرئيسية في الوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، إن "انفجارا في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة، دمر صواريخ كروز الروسية من طراز (كاليبر كي إن) في أثناء نقلها عبر السكك الحديدية".

وأضافت أن الصواريخ المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترا في البحر.

وقال حاكم جانكوي الذي عينته روسيا، إيهور إيفين، إن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة، وإن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما أصيب بشظايا من مسيرة جرى إسقاطها، ونقل إلى المستشفى، ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ونقلت وكالة تاس عن إيفين قوله، في تصريحات لقناة القرم-24 التلفزيونية، إن النيران اشتعلت في منزل ومدرسة ومتجر للبقالة، كما تعرضت شبكة الكهرباء لأضرار.

فرانس24/ أ ف ب

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