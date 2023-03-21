رئيس الوزراء الياباني في زيارة مفاجئة إلى كييف للقاء زيلينسكي ودعم أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

يصل الثلاثاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف في زيارة غير معلنة، قالت وزارة الخارجية اليابانية إنها تعبر عن "دعم اليابان لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني". وقبل هذه الزيارة كان كيشيدا الوحيد من بين سائر قادة دول مجموعة السبع الذي لم يزر أوكرانيا منذ بدء الحرب. وكان كيشيدا قد أعلن مرارا في السابق أن زيارة كييف هي "قيد الدراسة".

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت طوكيو أنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيصل الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ودُعي رئيس الوزراء الياباني باستمرار لزيارة أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنّ كيشيدا "سينقل إلى الرئيس زيلينسكي احترامه لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني الذي يدافع عن وطنه تحت قيادته، كما سيعبّر عن التضامن والدعم المستمرّ لأوكرانيا من جانب اليابان ومجموعة الدول السبع" التي تستضيف اليابان اجتماعاتها لهذا العام.

وكيشيدا هو الوحيد من بين سائر قادة دول مجموعة السبع الذي لم يزر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد في شباط/فبراير 2022.

وبحسب شبكة "إن.إتش.كي" التلفزيونية اليابانية فإنّ مراسليها في بولندا صوّروا فجر الثلاثاء كيشيدا أثناء وصوله على متن سيارة إلى بسيميش، المدينة التي غالباً ما استقلّ منها مسؤولون أجانب قطاراً للذهاب إلى أوكرانيا.

وقالت الشبكة إنّ "الموكب دخل محطة بسيميش وتوقّف أمام رصيف تستخدمه القطارات الدولية المتّجهة إلى أوكرانيا. نزل رئيس الوزراء كيشيدا من أول سيارة في الموكب وصعد إلى آخر عربة في القطار".

ووفقاً للشكبة فقد غادر القطار المحطة في الساعة الأولى والنصف من فجر الثلاثاء (00:30 ت غ).

وسبق لكيشيدا أن قال مراراً إنّ زيارة كييف هي أمر "قيد الدراسة"، في حين نقلت وسائل إعلام يابانية عن مصادر حكومية قولها إنّ ذهاب رئيس الوزراء إلى كييف دونه مخاوف أمنية وتحدّيات لوجستية.

وفي شباط/فبراير، وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف في زيارة مفاجئة أيضاً.

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك