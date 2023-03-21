شي جينبينغ يدعو بوتين لحضور النسخة الثالثة من منتدى الحزام والطريق في الصين

دبلوماسية

© أ ف ب

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى حضور النسخة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في إشارة جديدة على عزم بكين مواصلة التعاون مع موسكو. يأتي هذا في سياق زيارة دولة يقوم بها جينبينغ إلى موسكو أكد خلالها أن بلاده ستواصل إعطاء الأولوية للعلاقات "الاستراتيجية" مع روسيا، ووصف البلدين بأنهما "قوتان كبريان"، معبرا بذلك عن توافقه مع بوتين بمواجهة الغرب في خضم الحرب الدائرة بأوكرانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء دعوة مباشرة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين العام الجاري من أجل حضور النسخة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في مؤشر على متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترا مع الغرب. وذلك رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.

وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا التي نقلت الخبر، فإن الرئيس شي دعا أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين، مناديا بعقد اجتماعات دورية بين رئيس الوزراء الصيني ونظيره الروسي.

وحضر بوتين النسختين الأوليين من منتدى الحزام والطريق اللتين نظمتهما الصين في 2017 و2019.

في خضم زيارة الرئيس الصيني، أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الثلاثاء عن تسليم شحنات يومية قياسية إلى بكين عبر خط أنابيب سيبيريا الذي يمر في الشرق الأقصى الروسي باتجاه شمال شرق الصين.

وقالت غازبروم في بيان إنها سلمت الإثنين "الكميات المطلوبة وحققت رقما قياسيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية نحو الصين".

ووصل شي إلى موسكو الإثنين في زيارة رسمية إلى روسيا وهي رحلته الخارجية الأولى منذ فوزه في وقت سابق من الشهر الجاري بفترة رئاسية ثالثة في حدث غير مسبوق.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك