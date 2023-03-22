أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير مبنى مدني في هجوم بمسيرات روسية بكييف
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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية صباح الأربعاء في منشور لها على تطبيق تلغرام عن سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بطائرات مسيّرة روسية على منطقة العاصمة كييف. جاء ذلك في هجوم ليلي أسفر عن اندلاع حريق في موقع مدني لم يكشف عن هويته.
أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية صباح الأربعاء عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة العاصمة كييف بعد هجوم بطائرات مسيّرة روسية.
وقالت الإدارة على منصة تلغرام إن "موقعًا مدنيًا تضرر في أعقاب الهجوم الليلي بطائرات مسيرة في منطقة كييف" والذي تسبب باندلاع حريق، دون تقديم مزيد من التفاصيل وبالأخص حول الموقع المستهدف.
فرانس24/ أ ف ب
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