الحرب في أوكرانيا

أوكرانيا: مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير مبنى مدني في هجوم بمسيرات روسية بكييف

طائرة مسيرة © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية صباح الأربعاء في منشور لها على تطبيق تلغرام عن سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بطائرات مسيّرة روسية على منطقة العاصمة كييف. جاء ذلك في هجوم ليلي أسفر عن اندلاع حريق في موقع مدني لم يكشف عن هويته.