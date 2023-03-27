أوكرانيا تستعد لتسلم دبابات تشالنجر 2 البريطانية بعد إتمام جنودها التدريب على استخدامها

الحرب في أوكرانيا

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أنهى جنود أوكرانيون تدريبهم في بريطانيا على استخدام 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 قررت لندن تقديمها لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، 22 آذار/ مارس 2023.

تستعد أوكرانيا لتسلم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 البريطانية قريبا بعد إتمام عدد من جنودها تدريبهم في لندن على استخدام هذا الآليات. وكانت بريطانيا أعلنت أيضا الشهر الماضي أنها ستدرب طياري مقاتلات أوكرانيين، ما يفتح الباب على المدى الطويل أمام إرسال طائرات لكييف تتمتع بمعايير حلف شمال الأطلسي.

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الإثنين أن جنودا أوكرانيين أتموا تدريبهم في بريطانيا على استخدام 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 قررت لندن تقديمها لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.

وبدأ التدريب بُعيد إعلان لندن في مطلع كانون الثاني/يناير عن إرسال هذه الدبابات لكييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان الإثنين "ترسل بريطانيا دبابات تشالنجر 2 التي ستكون قريبا في أيدي القوات المسلحة" الأوكرانية.

وكانت لندن قد تحدثت سابقا عن تسليم كييف الدبابات في آذار/مارس.

تدريب طيارين

وقال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن الجنود الأوكرانيين الذين خضعوا للتدريب ولم يُحدد عددهم، يعودون إلى أوكرانيا "مجهزين بشكل أفضل لكن من دون أن تراجع مستوى الخطر" الذين يواجهونه.

وأضاف في بيان "نواصل الوقوف إلى جانبهم والقيام بكل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا طالما اقتضت الحاجة".

وقال أحد الجنود الأوكرانيين الذين خضعوا للتدريب، في مقطع فيديو لوزارة الدفاع البريطانية "أنا أقاتل من أجل مستقبلي ومستقبل بلدي ومستقبل عائلتي".

وأعلنت بريطانيا مطلع شباط/فبراير أنها ستدرب طياري مقاتلات أوكرانيين، ما يفتح الباب على المدى الطويل أمام إرسال طائرات لأوكرانيا تتمتع بمعايير حلف شمال الأطلسي.

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وتعتبر الدول الغربية أن أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن البعض يتردد في تسليم أسلحة من شأنها تصعيد النزاع من خلال السماح لأوكرنيا بضرب روسيا.

وكانت سلوفاكيا قد أرسلت الأسبوع الماضي أربع مقاتلات ميغ-29 وعدت أوكرانيا بها، فيما وعدت بولندا كييف بالقيام بخطوة مماثلة.

فرانس24/ أ ف ب

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