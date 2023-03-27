بريطانيا تتجه نحو منع "غاز الضحك" لما يسببه من "تأثير نفسي وعصبي"

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تعتزم الحكومة البريطانية حظر مادة أوكسيد النيتروجين المعروفة بـ"غاز الضحك"، لما قد تسببه من "تأثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع". ويعزى إقبال الشباب البريطاني على هذه المادة المخدرة بشكل رئيسي إلى توفرها بسهولة وسعرها المنخفض. وأضاف الوزير أن المستخدمين "لا يكتفون بتخريب الأماكن العامة فحسب، بل يتناولون أيضا مادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع".

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تتجه الحكومة البريطانية المحافظة قريبا إلى حظر مادة أكسيد النيتروجين المعروفة بـ"غاز الضحك" وفق ما أعلنته الأحد. وقال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل غوف لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية الأحد "أي شخص أتيحت له الفرصة للسير في حدائق مدننا الكبيرة قد رأى هذه العلب الفضية الصغيرة".

وأضاف الوزير أن المستخدمين "لا يكتفون بتخريب الأماكن العامة فحسب، بل يتناولون أيضا مادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع".

وتابع مايكل غوف "لهذا السبب نحتاج إلى تضييق الخناق على المظاهر الجديدة لتعاطي المخدرات، وعبوات غاز الضحك هذه آفة متنامية".

وتسعى الحكومة إلى جعل بيع هذه العبوات مسموحا فقط "للأغراض المناسبة". ويُستخدم أكسيد النيتروجين في الأساس من المجتمع الطبي كمخدر، وأيضا في شفاطات المطبخ.

في تشرين الثاني/نوفمبر، حذر مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان من زيادة "مقلقة" في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروجين في مناطق معينة من أوروبا.

هذه الشعبية المتزايدة، خصوصا بين الشباب، مردها بشكل رئيسي إلى توفر هذه المادة بسهولة وسعرها المنخفض. ويُعرف هذا الغاز بآثاره النفسية على المدى القصير، بعد ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه. في هولندا، حُظرت حيازة وبيع أكسيد النيتروجين منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

فرانس24/ أ ف ب

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