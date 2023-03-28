مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر عملية طعن في مركز إسلامي بالعاصمة البرتغالية لشبونة

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ضباط الشرطة البرتغالية يحرسون المركز الإسلامي الإسماعيلي في لشبونة، بعد مقتل شخصين إثر هجوم بسكين أصاب آخرين. في 28 مارس 2023.

أفاد بيان للشرطة البرتغالية أن شخصين قتلا فيما أصيب آخرون إثر هجوم استهدف المركز الإسماعيلي الشيعي في العاصمة لشبونة الثلاثاء. وحسب مصادر إعلامية، فإن المشتبه به في تنفيذ الهجوم، مواطن أفغاني كان يحمل سكينا كبيرا، وقد أصيب بالرصاص وتم اعتقاله.

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لقي شخصان مصرعهما طعنا الثلاثاء في هجوم بالسكين استهدف مركزا إسلاميا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ووفق ما أفادت الشرطة فإن "الهجوم أسفر عن إصابة عدة أشخاص ومقتل اثنين حتى الآن"، مشيرة إلى توقيف المشتبه به.

وبينما ذكرت قناة سي.إن.إن البرتغال أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم، مواطن أفغاني، لم تؤكد الشرطة البرتغالية حتى الآن جنسيته.

تفاعلا مع الحادث، قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن كل شيء يشير إلى أنه "حادث فردي" مضيفا أن "من السابق لأوانه" تقديم أي تفسير للجريمة.

وتعد الطائفة الإسماعيلية أقلية شيعية يتعرض أفرادها لهجمات من جماعات متشددة في بلدان مثل باكستان.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز

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