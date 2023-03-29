البابا فرنسيس في المستشفى "لبضعة أيام" بسبب إصابته بعدوى بالجهاز التنفسي

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس أدخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص مقررة مسبقا، وثبت أنه مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي ما يستدعي بقاءه في المستشفى "لبضعة أيام". وأوضح مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن الأمر لا يتعلق بكوفيد-19.

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس (86 عاما)، الذي أدخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص مقررة مسبقا، مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى "لبضعة أيام".

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن الفحوصات "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفسي (ليست إصابة بكوفيد-19) ستتطلب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في الفاتيكان بأن جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس ألغي بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية، مشيرا إلى "احتمال" أن يمضي البابا الليلة في المستشفى.

وأعلن بروني في بيان أول أن "الحبر الأعظم في (مستشفى) جيميلي منذ عصر (الأربعاء) من أجل فحوص طبية مقررة مسبقا".

وصباح الأربعاء، شارك البابا اليسوعي الأرجنتيني في مقابلته الأسبوعية العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس حيث بدا مبتسما وألقى التحية من السيارة البابوية على الجموع.

وسبق وأن أُدخل البابا فرنسيس -الذي يستخدم كرسيا متحركا منذ أيار/مايو 2022 بسبب آلام مزمنة في ركبته- إلى مستشفى جيميلي لمدة عشرة أيام في تموز/يوليو 2021 للخضوع لجراحة في القولون.

فرانس24/ أ ف ب

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