روسيا: توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" بشبهة "التجسس وجمع معلومات عن الصناعات العسكرية"

© أ ف ب

الكرملين في موسكو، روسيا، 28 سبتمبر 2022.

تم توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش (31 عاما) في روسيا، وفق ما أعلنت أجهزة الأمن الروسية الخميس. وأوضح جهاز الأمن الفدرالي في بيان أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحافي "لحساب واشنطن" وجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

إعلان اقرأ المزيد

قالت أجهزة الأمن الروسية الخميس إنه تم توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة "التجسس".

وتضمن بيان لجهاز الأمن الفدرالي نقلته الوكالات الروسية أنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جرنال الأمريكية المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش".

وأوضح جهاز الأمن أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحافي "لحساب واشنطن" وبجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

وقبل بدء عمله في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، كان غيرشكوفيتش مراسلا لوكالة الأنباء الفرنسية في موسكو، وقبل ذلك صحافيا في صحيفة "موسكو تايمز" الصادرة بالإنكليزية.

والصحافي الروسي الأصل والمتقن للغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عاما ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك