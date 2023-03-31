بايدن يدعو روسيا للإفراج عن الصحافي الأمريكي الموقوف بشبهة "التجسس"

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في رد على سؤال حول اعتقال الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش العامل في صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعوة موسكو إلى الإفراج عنه. وقال بايدن: "أفرجو عنه". فيما اعتبرت الصحيفة أن "طرد السفير الروسي من الولايات المتحدة والصحافيين الروس العاملين فيها، أقل ما يمكن فعله". وتوجه للصحافي الأمريكي تهمة "التجسس" وفق مزاعم موسكو. وكانت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" قالت إنها "تشعر بالقلق" من "ما يبدو أنه إجراء انتقامي". وأضافت "يجب عدم استهداف الصحافيين".

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة من موسكو "الإفراج" عن صحافي "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقفته موسكو على أراضيها، متهمة إياه بـ"التجسس"، فيما دعت الصحيفة إلى طرد سفير موسكو وصحافيين روس من الولايات المتحدة.

وخاطب بايدن الحكومة الروسية قائلا: "أفرجوا عنه"، وذلك بعدما طلب منه الصحافيون تعليقا على هذه القضية فيما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض للقيام بجولة في جنوب الولايات المتحدة.

وأُوقف المراسل إيفان غيرشكوفيتش، الذي يتقن الروسية والبالغ 31 عاما، في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسس".

وقالت وول ستريت جورنال في افتتاحية نُشرت ليل الخميس الجمعة إن "طرد السفير الروسي من الولايات المتحدة والصحافيين الروس العاملين فيها، أقل ما يمكن فعله".

واعتبرت أن "توقيت الاعتقال يبدو استفزازا مدروسا لإحراج الولايات المتحدة وترهيب الصحافة الأجنبية التي ما زالت تعمل في روسيا".

وحذر الكرملين الخميس واشنطن من القيام بأي عمل انتقامي ضد وسائل الإعلام الروسية العاملة في الولايات المتحدة بعد توقيف الصحافي الأمريكي "متلبسا"، حسب مزاعم لموسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الجمعة: "في ما يتعلق بطلب طرد جميع الصحافيين الروس، يمكن لصحيفة (وول ستريت جورنال) قول ذلك، لكنه لا ينبغي أن يحدث"، معتبرا أنه "لا يوجد سبب لذلك". وأضاف أن الصحافي الأمريكي "ضُبط متلبسا (بفعل التجسس)" وأن "الحالة واضحة".

ونفى غيرشكوفيتش المعروف بمهنيته، التهم الموجهة إليه خلال جلسة استماع في محكمة في موسكو، وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

وقالت المحكمة في بيان إن الصحافي الأمريكي وضع في الحبس حتى 29 أيار/مايو. ويمكن تمديد فترة الاعتقال بانتظار محاكمة محتملة.

قضية "سرية"

وبحسب وكالة أنباء "تاس"، صنفت القضية على أنها "سرية"، ما يحد بشكل كبير من نشر المعلومات عنها.

والتفاصيل الوحيدة المتوافرة في هذه المرحلة، إعلان جهاز الأمن الفيدرالي أنه "أحبط نشاطا غير قانوني" لدى اعتقال إيفان غيرشكوفيتش في يكاترينبرغ في الأورال في تاريخ لم يحدد.

ويأتي توقيفه في سياق من القمع المتزايد للصحافة في روسيا منذ غزو أوكرانيا، والذي أدى إلى توتر كبير في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وجرى آخر تبادل للأسرى بين موسكو وواشنطن في كانون الأول/ديسمبر عندما سلمت روسيا لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب مخدرات، في مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة.

ودان البيت الأبيض اعتقال الصحافي واصفا ما حصل ـ"غير المقبول"، فيما أعرب وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن عن "قلقه العميق".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن "تهمة التجسس" التي وجهتها روسيا إلى غيرشكوفيتش أمر "سخيف".

وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر أن الاتحاد "يدين" توقيف روسيا للصحافي الأمريكي ايفان غيرشكوفيتش، منتقدا "الازدراء المنهجي" لموسكو بحرية الصحافة.

وأُوقف المراسل إيفان غيرشكوفيتش الذي يتقن الروسية والبالغ 31 عاما في يكاترينبورغ في الأورال بتهمة "التجسس".

فرانس24/ أ ف ب

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