أوكرانيا تعتبر تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي "ضربة رمزية لنظام العلاقات الدولية"

الحرب في أوكرانيا

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سفير روسيا في مجلس الأمن خلال جلسة مناقشة حول المسيّرات الإيرانية بأوكرانيا، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

اعتبر مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أندريه يرماك السبت تولي روسيا للرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي "ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد" منتقدا في الوقت ذاته "دور إيران" التي وصفها بـ "الدولة الإرهابية" في الحرب ضد كييف من خلال "مد موسكو بالأسلحة". من جهته، دعا وزير الخارجية الأوكراني كوليبا عبر تغريدة على تويتر "الأعضاء الحاليين" للمجلس إلى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة". وتتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتبارا من السبت، لمدة شهر، خلفا لموزمبيق.

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وصفت أوكرانيا تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة اعتبارا من السبت بالخطوة "المخزية والضربة الرمزية لنظام العلاقات الدولية".

وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر تغريدة باللغة الإنكليزية ذكر من خلالها أنه "ليس مجرد خزي فحسب. إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن رئاسة روسيا لمجلس الأمن خلال شهر نيسان/أبريل تشكل "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

ودعا كوليبا على تويتر "الأعضاء الحاليين" للمجلس إلى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة".

وتعد روسيا عضوا دائما في مجلس الأمن، ولا يوجد مسار قانوني دولي عملي لتغيير ذلك.

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وتولت روسيا السبت رئاسة مجلس الأمن الذي تتغير رئاسته بشكل دوري كل شهر. وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.

في المقابل، ذكر بيان للكرملين الجمعة أن روسيا تعتزم "ممارسة كل الحقوق" في أثناء تولي المنصب.

من جهة أخرى، انتقد يرماك إيران أيضا التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك "مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت أضرارا بمرافق البنية التحتية الأوكرانية".

وكتب يرماك "إنه أمر معبر للغاية أن في يوم عطلة دولة إرهابية، هي إيران، تبدأ دولة إرهابية أخرى، هي روسيا، تولي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، كناية عن عطلة يوم الجمهورية الإسلامية في إيران.

فرانس24/ رويترز

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