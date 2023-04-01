البابا فرنسيس يغادر مستشفى جيميلي بروما بعد ثلاثة أيام من العلاج

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البابا فرانسيس يعمد مولودا جديدا في مستشفى جيميلي بروما حيث كان يتلقى العلاج، 31 آذار/مارس 2023.

من المقرر أن يغادر البابا فرنسيس مستشفى جيميلي بروما السبت بعد ثلاثة أيام من العلاج إثر إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، وسيعود إلى الفاتيكان حيث يرأس قداس أحد الشعانين إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح.

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سيخرج البابا فرنسيس من مستشفى جيميلي بروما السبت بعدما مكث به ثلاثة أيام للعلاج من إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وقام اليسوعي الأرجنتيني البالغ 86 عاما الجمعة بزيارة مفاجئة إلى جناح أورام الأطفال في مستشفى جيميلي في روما حيث أحضر للأطفال بيض الشوكولا ومسابح وكتبا.

كما عمّد البابا أيضا طفلا عمره بضعة أسابيع. ففي مقطع فيديو وصور نشرها الفاتيكان يظهر البابا مبتسما ومتكئا على مشاية، يكتب على ورقة ويرش ماء على رأس المولود.

وقبل ساعات، كان قد أكد الفاتيكان أن البابا يغادر المستشفى السبت ويرأس قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس، بعد يومين من الشائعات الإعلامية.

ويمثّل هذا القداس بداية أسبوع الآلام الذي يسبق احتفالات عيد الفصح، أهم حدث في العام بالنسبة للكاثوليك.

هذا، وكانت قد تحسنت سريعا الحالة الصحية لأسقف روما الذي دخل المستشفى الأربعاء بعد صعوبات في التنفس، وقد زاول العمل الخميس.

فرانس24/ أ ف ب

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