سيدة من أبرز وجوه شبكات التأثير لقطر في فرنسا تقدم شكوى تستهدف الإمارات العربية المتحدة

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سهام سويد، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في باريس.

قامت سهام سويد وهي من أبرز وجوه مجموعات الضغط لقطر في فرنسا، بتقديم شكوى ضد شركة تحقيقات سويسرية ومديرها، بتهمة التجسس عليها لحساب الإمارات العربية المتحدة من أجل "زعزعتها"، وفق ما أفادت محاميتها سيلين أستولف لوكالة الأنباء الفرنسية. فيما أكد كريستيان لوشر محامي مدير الشركة السويسرية، أي علاقة له بذلك. وقال إن موكله "ينفي بشكل قاطع أي صلة قريبة أو بعيدة له بأي جريمة جنائية".

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قدمت سهام سويد التي تعد واحدة من أبرز وجوه مجموعات الضغط لقطر في فرنسا، شكوى رفعت الخميس وكشفتها صحيفة "لوموند" ضد شركة "إيه إل بي سرفيسز" السويسرية ومديرها ماريو بريرو.

وسهام سويد فرنسية تبلغ (42 عاما)، كانت مسؤولة في شرطة الحدود ثم كلفت مشروعا في وزارة العدل، قبل أن تصبح في السنوات الأخيرة واحدة من أبرز وجوه الضغط في فرنسا لصالح دولة قطر.

وتتحدث سهام سويد في الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، عن اعتداء على خصوصيتها وانتهاك لمقر إقامتها وانتهاك سرية مراسلاتها وسرقة "في إطار مشروع لزعزعة الاستقرار" يستهدف قطر من خلالها لحساب منافستها في الخليج، الإمارات العربية المتحدة.

هذا، وبناء على مقالات نشرها شهر آذار/مارس الماضي موقع "ميديابارت" الإخباري ومجلة "نيويوركر" استنادا إلى بيانات مسرّبة، تؤكد سويد أن شركة "إيه إل بي سرفيسز" أجرت "تحقيقات مكثّفة حول شبكات التأثير ونشطاء مجموعات الضغط المؤثرين وصحافيين لقطر في الاتحاد الأوروبي".

وقالت سويد إنها وشركتها وعائلتها "من الأهداف ذات الأولوية" لتلك التحقيقات وإنه تم "التجسس عليهم حتى داخل منزلهم".

ومن جهتها، أوضحتمحاميتها سيلين أستولف الجمعة أن الشكوى تهدف إلى إجراء تحقيق "في أقرب وقت ممكن لكشف هذه الحقائق البالغة الخطورة"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب "عمليات تعقّب ومراقبة منزل سويد وعائلتها وسرقات بهدف الوصول إلى دولة قطر، أحد زبائن شركتها".

أما كريستيان لوشر محامي مدير الشركة السويسرية، فأكد في اتصال لوكالة الأنباء الفرنسية، أن لا علاقة لموكله بذلك. وقال إنه "ينفي بشكل قاطع أي صلة قريبة أو بعيدة له بأي جريمة جنائية".

وأضاف أن مدير الشركة ماريو بريرو "ليس معنيا على الإطلاق بالسطو أو باقتحام المنزل الذي كانت سويد ضحيته"، معتبرا أن "الإيحاء بغير ذلك هو اتهامات افترائية".

وتابع أن "المعلومات التي تستند إليها هذه المقالات مبنية على بيانات مسروقة يجب إتلافها، ومجرد استخدامها قد يشكل جريمة".

هذا، وكان بريرو قد تمت إدانته في 2014 في فرنسا بجمع معلومات بشكل غير قانوني عن زوج الرئيسة السابقة لمجموعة "أريفا" النووية الفرنسية آن لوفرجون.

فرانس24/ أ ف ب

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