وزير الدفاع الروسي يتعهد بزيادة إمدادات الذخيرة لقوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

وعد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوات بلاده التي تحارب في أوكرانيا بزيادة إمدادات الذخيرة خلال زيارة ميدانية لهم نشرت الوزارة السبت عبر موقع تيليغرام لقطات مصورة منها. يأتي ذلك، في أعقاب تحذير رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة من أن وضع روسيا حول مدينة باخموت بشرق أوكرانيا مهدد ما لم تحصل قواته على ذخيرة، في أحدث مؤشر على التوتر بين الكرملين وقائد المجموعة الخاصة.

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بعد مطالب متكررة، تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي شويغو بزيادة إمدادات الذخيرة لقوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المسؤول الروسي إلى مواقع قوات بلاده التي تحارب في أوكرانيا حيث ترأس اجتماعا لكبار ضباط الجيش، ومن بينهم رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وفق لقطات مصورة بثتها وزارته على موقع تليغرام.

وحسب المصدر ذاته، فقد ظهر شويغو وهو يعد الضباط بأن روسيا ستتخذ خطوات لتعزيز إمدادات الذخيرة للقوات على الجبهة. وقال "تم تحديد حجم الإمدادات الأكثر طلبا من الذخيرة. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادتها".

وكان شويغو قد تعرض في الأشهر الماضية لانتقادات حادة من أشد المدافعين عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ومن بينهم يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، إذ اتهموه بعدم توفير ذخيرة كافية للقوات على خط المواجهة.

فرانس24/ أ ف ب

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