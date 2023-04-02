الاتحاد الأوروبي يتعهد بالتصدي لأي "انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي

جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يلقي كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، ألمانيا، الأحد 19 شباط/فبراير 2023.

أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد على لسان مسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل أنه "سيتصدى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي. فيما سيُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية صباح الإثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر.

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في تغريدة على منصة تويتر، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد إن الاتحاد "سيتصدى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال ترؤسها لمجلس الأمن الدولي.

وتابع "تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يستحق أن يكون كذبة نيسان/أبريل". مضيفا "على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023

وكانت روسيا قد تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي السبت لمدة شهر نيسان/أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيترأس وفدها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه قائلا "من الصعب تخيّل شيء يُثبت (في شكلٍ أوضح) الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه". ودعا إلى "إصلاح المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي".

كما شدد الرئيس الأوكراني على أن هذا "الإصلاح الذي من الواضح أنه طال انتظاره يشمل منع دولة إرهابية (...) من تدمير العالم. يجب أن يخسر الإرهابيون، ويجب أن يُحَمّلوا مسؤولية الإرهاب وألا يتولوا الرئاسة في أي مكان".

هذا، ويُعقد الاجتماع الأول لمجلس الأمن في ظل الرئاسة الروسية صباح الإثنين، لكنه لن يشمل سوى مناقشات مغلقة معتادة بشأن برنامج العمل لهذا الشهر. ثم يلي الاجتماع كالعادة مؤتمر صحفي للرئيس الجديد لهذه الهيئة، وهو السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا.

فرانس24/ أ ف ب

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