روسيا: مقتل مدوّن عسكري معروف في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى بمدينة سان بطرسبورغ

محققون في موقع انفجار وقع داخل مقهى في مدينة سان بطرسبرغ، روسيا في 2 أبريل/نيسان 2023.

أعلنت السلطات الروسية عن مقتل المدوّن العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتاسكي الأحد إثر انفجار "عبوة ناسفة" داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ، أدى لإصابة 25 شخصا آخرين. ويعد تاتاسكي من الداعمين للغزو الروسي لأوكرانيا، وكان معروفا في الأوساط العسكرية ببلاده حيث يتابعه أكثر من نصف مليون مشترك في قناته على تلغرام.

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لقي مدوّن عسكري روسي معروف يدافع بشراسة عن الهجوم العسكري على أوكرانيا الأحد حتفه وأصيب 25 شخصا آخرين، في انفجار "عبوة ناسفة" داخل مقهى بمدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا، وفق ما أعلنت السلطات.

في السياق، قال بيان للجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد: "اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ".

وكتب حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف على تلغرام: "قضى شخص وأصيب 25 نقل 19 منهم إلى المستشفى".

ولفت المحققون الذين أعلنوا فتح "تحقيق جنائي في جريمة بواسطة أداة خطيرة"، إلى أن القتيل هو "مدوّن عسكري معروف باسم +فلادلين تاتارسكي+".

"هدية موجهة إلى تاتارسكي"

وإثر الحادث، أغلقت الطريق حول المبنى فيما انتشرت نحو عشرين سيارة للشرطة وستّ سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء، وفق مراسل لفرانس برس. ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن مصدر ترجيحه أن تكون "فتاة" قد حملت العبوة الناسفة. وأضاف المصدر: "كانت العلبة تحوي تمثالا صغيرا: هدية موجهة إلى تاتارسكي".

وروت إليسا سموتروفا التي كانت موجودة في المكان لفرانس برس أن الفتاة "قدّمت إليه" العلبة، ثم "وقع انفجار فجأة"، مضيفة: "كانت هناك بقع دماء وزجاج متناثر". وأوضح مصدر آخر بحسب ريا نوفوستي أيضا أن الشخص المذكور كان "معروفا" لدى المدوّن وأنهما التقيا "في مناسبات"، من دون تفاصيل اضافية.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الروسية: "في الساعة 18,13 (15,13 ت غ)، تلقت شرطة منطقة فاسيليوستروفسكي معلومات مفادها أن انفجارا وقع داخل مقهى على رصيف يونيفيرسيتيتسكايا، الرقم 25". ووقع الانفجار تحديدا في مقهى "ستريت فود بار رقم 1" الواقع على مسافة غير بعيدة من الوسط التاريخي لسان بطرسبورغ. وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن "كل الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لتحديد هويات الأشخاص الضالعين".

دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا

فلادلين تاتاسكي (40 عاما)، واسمه الحقيقي مكسيم فومين، وُلد في منطقة دونباس الأوكرانية وكان معروفا في الأوساط العسكرية في روسيا مع أكثر من نصف مليون مشترك في قناته على تلغرام. ازدادت شعبيته على المنصة كونه نشر خصوصا، منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، مقاطع مصورة يحلل فيها الوضع الميداني ويقدم نصائح للجنود، بحسب وكالة تاس.

وأعلن تاتاسكي تأييده الكامل للتدخل الروسي في هذا البلد. ومع بداية الحرب في 2014، قاتل فومين لأشهر عدة في صفوف ميليشيات انفصالية موالية لموسكو في شرق أوكرانيا، وفق قناة "فونتانكا" الإخبارية المحلية.

وذكرت مجموعة "سايبر فرونت زي" التي تسمى على منصات التواصل "جنود الإعلام في روسيا"، أنها استأجرت المقهى مساء الأحد لحدث ما. وأضافت المجموعة عبر تلغرام: "وقع هجوم إرهابي. اتخذنا بعض التدابير الأمنية ولكنها لم تكن كافية ويا للأسف". وأوردت "فونتانكا" أن أقل من مئة شخص كانوا يشاركون في الحدث.

وسارع المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إلى الردّ، معتبرا أن "الإرهاب الداخلي (بوصفه) أداة للنضال السياسي الداخلي ليس سوى مسألة وقت".

وفي أغسطس/آب 2022، اتهمت أجهزة الأمن الروسية (اف اس بي) نظيراتها الأوكرانية بقتل داريا دوغينا، ابنة مفكر معروف قريب من الكرملين، بعدما قضت في انفجار سيارتها قرب موسكو. لكن أحداثا مماثلة نادرة الوقوع في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قبل أكثر من عام.

فرانس24/ أ ف ب

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