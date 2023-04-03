فنلندا تصبح رسميا الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي

عضوية حلف شمال الأطلسي

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمستشاري الأمن القومي في مقر الناتو ببروكسل. بلجيكا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أعلن حلف شمال الأطلسي الإثنين على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرغ عن انضمام دولة فنلندا رسميا للحلف الثلاثاء في 4 أبريل/نيسان 2023. وتصبح بذلك فنلندا العضو رقم واحد وثلاثين بالحلف وذلك بعد الحصول على آخر موافقة مطلوبة للانضمام بمصادقة البرلمان التركي على طلبها. فيما تنتظر السويد، الجارة الغربية لفنلندا، موافقة أنقرة على طلب انضمامها للحلف وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت نظرا لاعتراض تركيا.

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الإثنين أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في الناتو.

وقال ستولتنبرغ "غدا (الثلاثاء) سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين" موضحا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل. وأكد ستولتنبرغ "هذا فعلا يوم تاريخي" مؤكدا أن هذه "أسرع" عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

وردا على سؤال حول مصير السويد التي تعترض تركيا حتى الآن على انضمامها، أعرب ستولنتبرغ عن تفاؤله. وأضاف "أنا على ثقة تامة بأن السويد ستصبح عضوا أيضا. والأولوية للناتو ولي هي ضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

والوضع أكثر حساسية بالنسبة إلى السويد التي لا تزال تواجه اعتراضات من أنقرة. وتتهم أنقرة السويد خصوصا بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين "إرهابيين"، ورفض تسليم مطلوبين إذ تعود كلمة الفصل في هذا الشأن إلى القضاء السويدي.

وأعلنت فنلندا والسويد عن استثمارات عسكرية كبرى منذ بدء الحرب في أوكرانيا ويعتبرهما حلف شمال الأطلسي حصنا قويا على خاصرته الشمالية الشرقية.

فرانس24/ أ ف ب

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