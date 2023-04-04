روسيا تستهدف ميناء أوديسا الاستراتيجي بطائرات مسيرة "إيرانية الصنع" وكييف تعلن إسقاط 14 منها

الحرب في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أن روسيا استهدفت ميناء أوديسا الاستراتيجي، على البحر الأسود، بطائرات مسيرة "إيرانية الصنع من طراز شاهد"، من دون توضيح حجم الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات.

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أعلنت سلطات أوديسا الأوكرانية في وقت مبكر الثلاثاء في بيان صادر نُشر على فيس بوك أن طائرات مسيرة روسية استهدفت ميناء المدينة الاستراتيجي على البحر الأسود.

وأورد البيان أن "العدو استهدف للتو أوديسا ومنطقتها بطائرات مسيّرة هجومية"، مضيفا "هناك أضرار".

ونقل البيان عن يوري كروك رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا قوله إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل، محذرا من احتمال شن موجة ثانية من الهجمات.

وأوضحت قيادة سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أرسلت 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد قبل أن تدمر أنظمة الدفاع الجوي 14 منها. وأضافت القيادة في بيان على تطبيق المراسلة تلغرام: "سجلنا إجمالا ما يصل إلى 17 عملية إطلاق لطائرات مسيرة، ربما من منطقة الساحل الشرقي لبحر آزوف".

وكان ميناء أوديسا يُعد وجهة مفضلة لقضاء العطلات للأوكرانيين والروس على السواء قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير من العام الماضي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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