الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل إلى بولندا في زيارة رسمية

الحرب في أوكرانيا

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الرئيس البولندي أندري دودا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وارسو 5 نيسان/ أبريل 2023.

أعلنت الرئاسة البولندية وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء إلى البلاد في أول زيارة له لجارته الغربية. وتعد بولندا من بين الدول الأكثر انخراطا في مساعدة كييف منذ الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 وتستخدم خصوصا منصة لوجستية لتسليم المساعدات العسكرية والإنسانية.

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء إلى بولندا، في أول زيارة رسمية له لهذا البلد.

وقال مارسين بريداتش المستشار في الرئاسة البولندية لتلفزيون "تي في إن 24"، "لقد عبر السيد الرئيس الحدود البولندية. وهو في الأراضي البولندية".

ستنظم مراسم استقبال رسمية عند الساعة 13:00 ت غ أمام القصر الرئاسي في وارسو.

لم يكشف عن برنامج زيلينسكي المفصل خلال هذه الزيارة التي تستمر يوما واحدا باستثناء مراسم الاستقبال ولقاء عام في باحة القصر الملكي عند الساعة 20:00 ت غ.

ويلتقي زيلينسكي أيضا نظيره البولندي أندريه دودا ورئيس الحكومة ماتيوش مورافيتسكي ومسؤولين آخرين للبحث في شؤون "الأمن والعلاقات الدولية والاقتصادية لكن أيضا مسائل تاريخية" حساسة بين البلدين كما أضاف بريداتش.

منصة للمساعدات

تعد بولندا المجاورة لأوكرانيا بين الدول الأكثر انخراطا في مساعدة كييف منذ الغزو الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 وتستخدم خصوصا منصة لوجستية لتسليم المساعدات العسكرية والإنسانية.

وعند بدء الغزو الروسي، استقبل البولنديون لاجئين أوكرانيين بأعداد كبيرة.

أعلنت وارسو الاثنين عن تسليم أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا.

وكان الرئيس البولندي قد أعلن في منتصف آذار/مارس أن وارسو تنوي إرسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.

سلمت بولندا أيضا أوكرانيا 14 دبابة Leopard 2A4 في شباط/فبراير-آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

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