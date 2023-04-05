"يوروبول" تعلن تفكيك أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للقرصنة في العالم

مقر الشرطة الأوروبية في لاهاي بهولندا.

أسفرت عملية أمنية دولية شاركت فيها 17 دولة عن إغلاق جينيسيس ماركت، إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية في العالم. وفق ما أفاد بيان للشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء.

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ذكر بيان للشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء أن عملية أمنية واسعة أسفرت عن إغلاق إحدى أكبر منصات القرصنة الإلكترونية في العالم والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

ووفق بيان لـ"يوروبول" فإن العملية الأمنية "غير المسبوقة" شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك جينيسيس ماركت، أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.

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