إيطاليا: حالة رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني "مستقرة" غداة إدخاله العناية المركزة

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باتت حالة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني "مستقرة" الخميس، حسبما أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاجاني الذي ينتمي لحزب "فورزا إيطاليا". وكان برلسكوني قد نقل الأربعاء على جناح السرعة إلى مستشفى سان رافاييلي في ميلانو حيث أُدخل وحدة أمراض القلب بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. لكن صحيفة إيطالية قالت إن قطب الإعلام والسيناتور البالغ من العمر 86 عاما يعاني من سرطان الدم.

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي والذي ينتمي لحزب "فورزا إيطاليا" بقيادة رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلسكوني، بأن حالة الأخير أصبحت "مستقرة" الخميس غداة إدخاله العناية المركزة.

وكان قطب الإعلام والسيناتور البالغ من العمر 86 عاما، أُدخل الأربعاء إلى وحدة أمراض القلب في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو، إثر مشاكل في الجهاز التنفسي.

وصرّح وزير الخارجية أنتونيو تاجاني لإذاعة "راي أونو"، بأنه تحدث إلى طبيب برلسكوني، مضيفا: "أخبرني أن سيلفيو برلسكوني أمضى ليلة هادئة وأن حالته مستقرة".

لكن صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا" (Il Corriere della Sera)، ذكرت بأن برلسكوني يعاني من سرطان الدم.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إنه نُقل بشكل طارئ إلى المستشفى بعدما عانى من صعوبات في التنفس وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم، ما أدى لإجهاد القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لديه.

وقبل شهر، أمضى الملياردير الذي يقود حزب "فورزا إيطاليا" اليميني أربعة أيام في نفس المستشفى، بسبب معاناته من مشاكل في القلب وفقا لوسائل إعلام محلية، قبل أن يخرج من المستشفى الخميس الماضي.

وقال برلسكوني في رسالة نُشرت على منصات التواصل الجمعة: "لقد استأنفت العمل بالفعل... مستعد ومصمم على الالتزام، كما فعلت دائما، من أجل البلد الذي أحب". ونشر الأحد صورة له وهو يبتسم أمام مساحة كبيرة مزروعة بزهور الأقحوان في فيلته في أركور الواقعة في شمال البلاد.

Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 5, 2023

وبعد هيمنته على السياسة الإيطالية لعقود، يبدو برلسكوني الآن ضعيفا جسديا في المناسبات القليلة التي يظهر فيها في الأماكن العامة.

وبعد حزب "فورزا إيطاليا" جزءا من الائتلاف الحكومي اليميني واليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي نشرت تغريدة الأربعاء أعربت فيها عن "تمنياتها الصادقة والقلبية بالشفاء العاجل" لحليفها.

فرانس24/ أ ف ب

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