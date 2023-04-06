البحرية الفرنسية تنقذ نحو 40 مهاجرا حاولوا عبور المانش باتجاه إنكلترا

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أنقذت السلطات الفرنسية في عمليتين متتاليتين نحو 40 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش باتجاه إنكلترا، 5 نيسان/أبريل 2023.

أنفذت البحرية الفرنسية الأربعاء نحو أربعين مهاجرا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى إنكلترا بزورقين صغيرين، بينهم ثلاثة أطفال انتشلوا في حالة انخفاض كبير في حرارة الجسم. وعبر نحو 46 ألف شخص بحر المانش في 2022 في قوارب صغيرة.

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قالت السلطات الفرنسية إنها أنقذت نحو أربعين مهاجرا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى إنكلترا.

وأكدت الإدارة البحرية لبحري المانش والشمال في بيان أن السلطات الفرنسية أنقذت في عمليتين متتاليتين الأربعاء 28 شخصا و13 شخصا على التوالي وأحضرتهم إلى الشاطئ.

وأوضحت أن زورق دورية تابعا للبحرية الفرنسية رصد صباح الأربعاء وجود غرقى في المياه قبالة بولوني سور مير (الشمال)، وأرسل زورقا سريعا قام بانتشال 28 شخصا كانوا جميعا في المياه.

وأضافت أن بين هؤلاء ثلاثة أطفال وبالغا كانوا يعانون من انخفاض حرارة الجسم وتولت إدارة الطوارئ معالجتهم.

بعيد ذلك، أنقذت سفينة تابعة للبحرية قاربا آخر كان يواجه صعوبات وانتشلت 13 شخصا.

وعبر نحو 46 ألف شخص بحر المانش في 2022 في قوارب صغيرة.

ولاقى خمسة أشخاص حتفهم وفقد أربعة آخرون في رحلات العبور الخطرة هذه، حسب أرقام الإدارة نفسها.

فرانس24/ أ ف ب

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