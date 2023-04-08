منظمة إنسانية تعلن استعادة 31 طفلا أوكرانيا من روسيا

© أ ف ب

رجل يحمل طفله خلال قداس عيد الفصح في أبرشية للروم الكاثوليك في كييف. 8 نيسان/أبريل 2023.

قالت منظمة إنسانية السبت إن أكثر من 31 طفلا عادوا إلى أسرهم في أوكرانيا الأسبوع الماضي، بعد عملية طويلة لإعادتهم من روسيا أو من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا والتي رحلتهم من مناطق أوكرانية في أثناء الحرب. وسافرت أمهات الأطفال لاسترجاع أبنائهن في "أصعب" مهمة قامت بها المنظمة منذ تأسيسها، وخضع الأهالي "لاستجواب استمر 13 ساعة" أجراه جهاز الأمن الروسي. وتقول كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

إعلان اقرأ المزيد

أعيد 31 طفلا أوكرانيا إلى بلادهم، بعدما نقلوا إلى روسيا بطريقة غير شرعية من مناطق أوكرانية ضمتها موسكو، حسبما أعلنت مؤسسة إنسانية السبت.

وقال رئيس مؤسسة "أنقذوا أوكرانيا" ميكولا كوليبا على شبكات التواصل الاجتماعي: "نستقبل السبت 31 طفلا إضافيا أخذهم الروس بشكل غير قانوني من أراض محتلة".

وأخذ الأطفال من منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوبا)، بحسب المنظمة، التي تحارب ما تقول إنها عمليات ترحيل غير قانونية لأطفال أوكرانيين.

وقالت المنظمة الجمعة إن الأطفال وأقاربهم عبروا الحدود حتى باتوا في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

وأظهرت مشاهد نشرت الجمعة، عبور أطفال يحملون حقائب سفر وحقائب يد الحدود مشيا، ثم استقلالهم حافلة.

وهنأ كوليبا "الأمهات البطلات" اللواتي سافرن لاسترجاع أطفالهن، في "أصعب" مهمة قامت بها المنظمة منذ تأسيسها.

وأشار كوليبا إلى أن امرأة مسنة كان من المفترض أن تسترجع 2 من أحفادها توفيت جراء "الإجهاد".

وقال على فيسبوك إن الأقارب الأوكرانيين للأطفال خضعوا "لاستجواب استمر 13 ساعة" أجراه جهاز الأمن الروسي.

وتقول كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، ووضع العديد منهم في مؤسسات ودور رعاية.

لكن روسيا تنفي هذه الاتهامات، قائلة إنها أنقذت أطفالا أوكرانيين من أهوال الحرب.

والشهر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، عبر ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

فرانس 24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك