شرطة هامبورغ الألمانية تحذر من احتمال تصاعد مواد كيماوية سامة في الهواء بعد اندلاع حريق

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أجلت الشرطة الألمانية في هامبورغ عشرات الأشخاص من سكان المدينة الأحد بعد حريق بمنشأة تخزين، محذرة من احتمال تصاعد مواد كيماوية سامة في الهواء. وذكرت السلطات المحلية أن الحريق اندلع في روتينبورغزارت التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من هامبورغ، وأن السحابة الدخانية تتحرك باتجاه وسط المدينة.

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في انتظار تحديد مدى خطورة الوضع، حذرت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية السكان الأحد من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد حريق بمنشأة تخزين.

وحسب متحدث باسم الشرطة في المدينة فإنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.

وذكرت السلطات المحلية أن الحريق اندلع في روتينبورغزارت التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من هامبورغ، وأن السحابة الدخانية تتحرك باتجاه وسط المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن لون السماء صار داكنا نتيجة لذلك، لكن الطقس جعل من الصعب التمييز بين الدخان والسحب.

وأضاف المتحدث أن الشرطة وسلطات الإطفاء تقيم الموقف.

فرانس24/رويترز

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